به گزارش خبرگزاری مهر، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور پیامی، درگذشت حجتالاسلام جواد اژهای، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت به شرح زیر است:
" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ"
به مشیّت مقدّر و رضای پروردگار سر فرود میآوریم و به تلخی و درد، دریغاگوی غیاب مردی میشویم که مرگ، هرگز نمیتواند نام و نشانش را بمیراند.
حجتالاسلام والمسلمین جواد اژهای، مسافر دیار باقی شد و اکنون خانواده بزرگ آموزش عالی در ماتم اوست؛ انسان بینظیری که به رنج او و همرنجهایش، گنجی چون سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) به میراث باقی مانده است. او را به مهر بدرقه میکنیم که به نیکی و دیگردوستی، سزاوار همجواری با رحمت لایزال ابدی است.
از درگاه حضرت احدیت برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای سایر بازماندگان ارجمند صبر، بردباری و سلامتی آرزو میکنیم.
آرزومندیم وجود همه مردم عزیز در سراسر ایران زمین بی بلا باقی بماند و به مرحمت خداوند جانبخش، بلا رخت از این دیار بربندد.
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