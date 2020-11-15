عبدالامیر خطیب زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی جهان شطرنج از هفتم آذرماه امسال به صورت آنلاین و در پنج رده سنی و در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود که ۲۰ شطرنج‌باز از کشور ما در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه «سینا موحد» در رده سنی زیر ۱۰ سال از استان خوزستان مقابل حریفان خود در این مسابقات قرار می‌گیرد، افزود: «موحد» یکی از ستارگان آینده شطرنج خوزستان و کشور خواهد بود که در ماه‌های اخیر تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته است و برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در شرایط خوبی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، «موحد» شهریورماه سال گذشته در مسابقات شطرنج نونهالان جهان بر سکوی بیستم ایستاد.