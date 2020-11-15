تثبیت مالکیت اراضی ملی آذربایجان شرقی تا پایان سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، محمد افخمی دیشب در جلسه تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید اداره ثبت اسناد و املاک که در حضور فرماندار شهرستان اهر برگزار شد، اظهار داشت: علی‌حسین رستمی رئیس سابق اداره ثبت اسناد و املاک اهر از این پس در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و ابراهیم نوری که پیش از این ریاست اداره ثبت اسناد و املاک کلیبر را عهده‌دار بود از امروز به ریاست اداره ثبت اسناد و املاک اهر منصوب شد.

وی بابیان این‌که عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اهر در اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد جزو شهرستان‌های برتر آذربایجان شرقی بود، افزود: امیدوارم با حمایت مسئولان شهرستانی؛ عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک اهر بهتر از گذشته بوده و از وضعیت فعلی بتوان بیشترین بهره را ببریم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی؛ اداره فعلی ثبت اسناد و املاک شهرستان اهر را غیرقابل تحمل دانست، گفت: تاکنون سه بار از اداره فعلی ثبت اسناد و املاک شهرستان اهر بازدید کرده‌ام و وضعیت این اداره از نظر محیط اداری نامناسب است و میزان آینده‌گری که می‌بایست از ارباب‌رجوعان صورت می‌گرفت بسیار کم بود و از این‌رو نیازمند احداث ساختمان جدید برای اداره ثبت اسناد و املاک اهر هستیم.

افخمی ادامه داد: به لحاظ بالا بودن آمار مراجعان به اداره ثبت اسناد و املاک اهر و نامناسب بودن فضای فیزیکی این اداره؛ به احداث ساختمان جدید نیاز داریم و هدف سازمان این است که تمامی اراضی و املاک از نظر سند تثبیت مالکیت شود.

وی در ادامه بابیان این‌که طرح کاداستر که تثبیت مالکیت اراضی و املاک است با جدیت در آذربایجان شرقی و کشور اجرا می‌شود، گفت: عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای طرح کاداستر طی ۷ ماهه سال‌جاری برابر با عملکرد ۲۵ سال گذشته است و این طرح در آذربایجان شرقی طی سال‌جاری رشد ۲ برابری داشتیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی از تثبیت مالکیت حدود ۱ میلیون هکتار از اراضی ملی آذربایجان شرقی در راستای اجرای طرح کاداستر خبر داد، ابراز داشت: در برنامه داریم تا پایان سال ۱۴۰۰ تثبیت مالکیت اراضی ملی آذربایجان شرقی را با اجرای طرح کاداستر به اتمام برسانیم.

افخمی با تاکید بر این‌که آذربایجان شرقی در رسیدگی و مختومه کردن پرونده‌های جاری در کشور رتبه نخست را دارد، گفت: امسال بالای ۲۴۰۰۰ فقره پرونده جاری در ادارات ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی مختومه شده که در نتیجه این همت همکاران توانستیم رتبه نخست کشوری را به دست آوریم.

تغییرو تحول‌ها در مدیریت هر مجموعه‌ای ضروری است

رسول خدابخش، فرماندار اهر نیز در این جلسه با قدردانی از زحمات رئیس سابق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اهر اظهار کرد: تغییر و تحول‌ها در مدیریت هر دستگاهی لازم است و هر مدیری می‌تواند در شهرستانی حداقل ۴ سال خدمت کند و بیش از این منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی افزود: به دلیل بازدهی‌ها است که سقف مدیریتی را ۳ تا ۴ سال تعیین می‌کنند و اگر بیش از این باشد تکرار مکررات می‌شود؛ از این‌رو استفاده از تجارب جدید و ایده‌های جدید در مدیریت دستگاه‌ها و ادارات برای بهبود خدمات‌دهی به مردم، تغییر و تحول‌ها ضروری است.

فرماندار اهر با اشاره به اینکه وقتی نگاه و ایده‌های جدیدی به مجموعه‌ای وارد نشود باعث از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود، تاکید کرد: حتماً از بابت تأمین زمین و احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اهر هر آن‌چه که در توان داشته باشیم دریغ نمی‌کنیم.

خدابخش ابراز داشت: ما نیز از ابراهیم نوری رئیس جدید اداره ثبت اسناد و املاک اهر شناخت داریم و توصیه‌مان این است که برای جلب رضایت مردم بیش از پیش تلاش کنند، شاید نتوانیم خواسته همگان را تأمین و یا اجابت کنیم ولی رفتار خوب با ارباب‌رجوع ذهنیت‌ها تغییر می‌دهد.