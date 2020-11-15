پروژه یادمان شهدای شهرک وحدت فردیس در آستانه تکمیل

مصطفی سعیدی‌سیرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه یادمان شهدای گمنام شهرک وحدت فردیس خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه در حال اتمام است.

وی با بیان اینکه برای احداث پروژه یادمان شهدای گمنام شهرک وحدت اعتباری در حدود یک میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: مساحت این پروژه ۷۳۰ مترمربع است و به پاسداشت رشادت‌های شهدا در مزار شریف شهدای گمنام ساخته می‌شود.

شهردار فردیس با بیان اینکه یادمان شهدا، نشانه‌ای بر شهیدپرور بودن شهر فاطمی شهدای اقتدار است، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری فردیس در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش می‌کند تا با اجرای طرح‌های ویژه و نوین، توجه نسل‌های سوم و چهارم انقلاب را به شهدای دفاع مقدس و آرمان‌های انقلاب جلب کند.

وی با اشاره به اینکه یادمان شهدای گمنام شهرک وحدت فردیس در یک پارک محله‌ای واقع است، متذکر شد: حوزه خدمات شهری شهرداری فردیس اقدامات لازم را برای نورپردازی، زیباسازی، بهسازی و بازسازی این پارک انجام می‌دهد.