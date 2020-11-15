تیم «بایدن» برای ۱۴۰۰ برنامه دارد/به یک جناح سیاسی کمک خواهند کرد

فؤاد ایزدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست دولت جدید آمریکا در قبال مسائل داخلی ایران، اظهار کرد: دموکرات‌ها مخصوصاً تیم اطراف بایدن که قرار است پرونده ایران را در دست بگیرند، نه تنها به بروز برخی دوقطبی‌ها نظیر موافق-مخالف مذاکره و جنگ-صلح در ایران تمایل دارند، بلکه برای این کار برنامه‌ریزی هم کرده‌اند.

ایزدی افزود: نگاه آنها فقط به موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری نیست بلکه به رهبری نظام ایران هم توجه دارند. تیم بایدن در این زمینه بحث‌های زیادی می‌کنند و برنامه هم دارند.

وی به عدم اعتقاد تیم ترامپ به موضوع دوقطبی‌ها در ایران اشاره و تاکید کرد: جمهوری‌خواهان دو طیف دارند، یک طیف متمایل به نومحافظه‌کاران هستند که بولتون و پمپئو نیز در این طیف قرار دارند. این طیف از دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا عبور کرده‌اند و معتقدند اصلاح‌طلبان ظاهر فریبنده‌ای برای ایران درست می‌کنند ولی در باطن، سیاست خارجی ذیل رهبری کار خودش را پیش می‌برد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: بنابراین طیف متمایل به نومحافظه‌کاران در حزب جمهوری‌خواه خیلی دغدغه اصلاح‌طلب-اصولگرا ندارد اما طیف واقع‌گرای جمهوری‌خواه چیزی شبیه دموکرات‌ها هستند یعنی دغدغه مسائل داخلی سیاسی ایران را دارند.

ایزدی با تاکید بر اینکه دموکرات‌ها برای انتخابات ۱۴۰۰ طرح و برنامه دارند، گفت: ممکن است در این برنامه به یک جناح سیاسی در داخل ایران کمک کنند و به جناح دیگر ضربه بزنند. آنها برای این منظور ابزارهایی هم دارند.

وی افزود: دموکرات‌ها ممکن است فلان پول بلوکه شده ایران در یک کشور را آزاد کنند تا یک جناح سیاسی در ایران بتواند بگوید ما باید در انتخابات ۱۴۰۰ پیروز شویم زیرا این ما هستیم که می‌توانیم پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کنیم.