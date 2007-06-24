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۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۳

مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری:

احداث پایانه جدید شرق نیازمند 130 میلیارد تومان بودجه است

احداث پایانه شرق 130 میلیارد تومان هزینه دربر دارد و در صورت تامین اعتبار عملیات اجرایی احداث این پایانه حدود 3 سال به طول می انجامد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین صدیقی افزود: احداث پایانه جدید شرق تهران در زمینی به وسعت 30 هکتار بدون مشارکت بخش خصوصی و با اختصاص سریع بودجه، بسیار دور از دسترس خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر طرح احداث پایانه جدید شرق در دستور کار سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی قرار دارد اما در صورت عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی درخواست اختصاص بودجه مطرح خواهد شد.

صدیقی گفت: در حال حاضرعملیات اجرایی احداث پارکینگ اتوبوس ها در این پایانه در دست اجرا قرار دارد که وسعت آن حدود 17 هزار متر مربع است.

مدیرعامل سازمان پایانه‌ ها و پارک سوارهای شهرداری تهران همچنین درباره معارضین این پروژه گفت: تاکنون بیش از 50 درصد از معارضین از سر راه برداشته شده و برای رفع معارضین باقی مانده باید حدود 6 تا 7 میلیارد تومان هزینه شود.

 

کد مطلب 507172

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