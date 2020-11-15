رشد فزاینده میزان ورود تجمعی در خراسان جنوبی/دورهمی ها لغو شود

غلامرضا شریف زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس آخرین آمار تا پایان وقت اداری دیروز، ۴۱۱ نمونه آزمایشگاهی از بیماران مشکوک اخذ شده که تست ۳۱۳ نفر مثبت بوده است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۴۸۷ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با بیان اینکه ۳۱۷ بیمار بستری قطعی کرونا در بیمارستان‌ها بستری هستند، افزود: از این تعداد ۵۴ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

شریف زاده با بیان اینکه حال ۱۴ بیمار کرونایی مساعد نیست، اظهار کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته با فوت پنج مورد ناشی از کرونا، شمار فوتی‌ها به ۴۴۸ مورد رسیده است.

وی اظهار کرد: قطع زنجیره انتقال کرونا نیازمند پرهیز از دورهمی ها، استفاده و از ماسک و پرهیز از مسافرت‌ها است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شریف زاده با بیان اینکه میزان ورود تجمعی خراسان جنوبی به هزار و ۲۴۷ در ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است، گفت: این شاخص نسبت به متوسط کشوری بسیار بالاتر بوده نیازمند توجهی ویژه از سوی شهروندان هستیم.

وی با بیان اینکه میزان ورود تجمعی در سطح کشور ۸۸۲ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، گفت: تنها شاخص ورود تجمعی در سه شهرستان سربیشه، خوسف و نهبندان از متوسط کشوری پایین‌تر است.

شریف زاده افزود: شهرستان‌های طبس، درمیان و بیرجند به ترتیب بیشترین میزان ورود تجمعی را داشته‌اند.

وی بیان کرد: به طور متوسط از ابتدای این اپیدمی تاکنون روزانه ۳۹ بیمار جدید کووید ۱۹ در خراسان جنوبی شناسایی شده است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی افزود: همچنین به طور متوسط هر ۱۴ ساعت یک نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست می‌دهد.