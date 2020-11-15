دیابتی ها بیشتر مراقب کرونا باشند/وضعیت انسولین در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین استوار، در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی دیابت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به شعار امسال روز جهانی دیابت مبنی بر «پرستاران در دنیای دیابت تغییر را ایجاد می‌کنند»، گفت: طی هفته دیابت تلاش خواهیم کرد بتوانیم موضوع دیابت را به اطلاع مردم برسانیم. دیابت با افزایش قند خون در بدن خود را نشان می‌دهد، در صورتی که این قندخون افزایش یافته کنترل نشود عوارض بسیار جدی مانند سکته قلبی، سکته مغزی، اختلال اعصاب محیطی، نارسایی کلیوی، اختلال شنوایی، زخم دیابتی و قطع عضو ناشی از آن، افسردگی و زوال عقل برای فرد به دنبال دیابت رخ می‌دهند.

وی افزود: هر چند دیابت یک بیماری درمان‌پذیر نیست، اما راه‌های خیلی مؤثری برای کنترل قندخون و کاهش عوارض ناشی از دیابت وجود دارد. پیشرفت تکنولوژی و داروهای مؤثر در اختیار بیماران قرار دارد و با کنترل قندخون می‌توانند از عوارض جدی ذکر شده جلوگیری کنند. انواع مختلفی از دیابت وجود دارد از جمله دیابت نوع یک که معمولاً بیماری خود ایمنی است و علت آن تقریباً نامشخص است و دیابت نوع دوم که بیشتر در بزرگسالان رخ می‌دهد و ۹۰ درصد موارد دیابت را به خود اختصاص می‌دهد. عوامل خطری مانند چاقی، سن بالا، سابقه دیابت در خانواده، وجود فشارخون و چربی خون بالا عوامل خطری هستند که فرد را مستعد ابتلاء به دیابت نوع ۲ می‌کند.

استوار با اشاره به شیوع بالای دیابت در دنیا، خاطرنشان کرد: دیابت پرهزینه ترین بیماری غیر واگیر در سراسر دنیا است. حدود ۴۶۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به دیابت مبتلا هستند و بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سالانه به علت دیابت و عوارض آن جان خود را از دست می‌دهند. در کشور ما هم حدود ۱۱ درصد بزرگسالان ۲۵ سال به بالا به بیماری دیابت مبتلا هستند که تقریباً معادل ۵.۵ میلیون نفر در سراسر کشور است. متأسفانه علاوه بر شیوع بالای بیماری، روند شیوع هم روند افزایشی است و بنابراین وزارت بهداشت در سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر متعهد شده این شیوع افزایشی را متوقف کند و برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کند که مبتلایان دیابت خدمت با کیفیت دریافت کنند.

وی با اشاره به نقش پرستاران در زنجیره کنترل بیماران دیابتی، تصریح کرد: از این رو شعار امسال با توجه ویژه به نقش پرستاران انتخاب شده است که با همکاری پزشکان و بهورزان برای کنترل بیماری و آموزش به مردم تلاش می‌کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت، افزود: بیماران مبتلا به دیابت در زمان بحران کرونا با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ از طرفی با توجه به محدودیت‌هایی که برای کم‌کردن انتقال بیماری کرونا در جامعه رخ می‌دهد، ارائه و دریافت خدمات مربوط به دیابت دچار اختلال شده است و مراکز درمانی بخشی از خدمت خود را به سمت ارائه خدمات مرتبط با کووید ۱۹ بردند و درمانگاه‌های سرپایی هم بعضاً خدماتشان کاهش یافته است. بنابراین بیماران مبتلا به دیابت از این جهت برای دریافت خدمت دچار مشکل هستند. از طرف دیگر بیماران دیابتی در معرض ابتلاء به انواع شدیدتر کرونا هستند و در صورت ابتلاء به کرونا احتمال اینکه انواع شدیدتر بیماری را تجربه کنند متأسفانه بالاتر است و احتمال فوت در مبتلایان دیابت که دیابت کنترل نشده دارند بسیار بیشتر است بنابراین قندخون بیماران مبتلا به دیابت باید کنترل شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه انسولین جایگاه مهمی در میان بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین دارد، اظهار کرد: بنابراین لازم است به اندازه کافی در دسترس بیماران باشد، متأسفانه شرایط تحریم و بحران کووید ۱۹ باعث شد در مقطعی با کمبود این داروی حیاتی روبرو شویم و هنوز هم تا حدودی این کمبود احساس می‌شود، اما همکاران ما در سازمان غذا و دارو تمام تلاش خود را برای این دارو انجام می‌دهند و امیدوارم همانطور که کمبود تا حد زیادی برطرف شده است، بیماران دیابتی اطمینان داشته باشند انسولین مورد نیازشان به میزان کافی دریافت خواهند.

استوار گفت: قطع عضو یکی از جدی‌ترین عوارض دیابت کنترل نشده است که در صورتی که درمان مناسب دریافت نشود، این امکان وجود دارد که زخم بزرگ و بزرگ‌تر شود و در نهایت منجر به قطع عضو شود. هر دو این عوارض به طور مستقیم به کیفیت درمان وابسته است.

وی افزود: خوشبختانه ما در مورد دیابت وضعیت آگاهی از بیماری نسبت به آمار جهانی خیلی بهتر است. در حالی که در دنیا حدود ۵۰ درصد مبتلایان دیابت از بیماری خود آگاه هستند در کشور ما این عدد ۷۵ درصد است و با این وجود هنوز ۲۵ درصد مبتلایان دیابت از بیماری خود آگاه نیستند و احتمال بروز عوارض در آنها وجود دارد.