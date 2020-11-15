تکمیل پروژه ملی تالار مرکزی ساری مطالبه اصحاب فرهنگ و هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از تالار مرکزی ساری با اشاره به اینکه اینکه تالار در موعد مقرر تکمیل و بهره برداری می‌شود، افزود: تکمیل این پروژه ملی جزو مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر به شمار می‌رود.

وی به پیگیری‌های مستمر به تکمیل و تجهیز تالار مرکزی ساری اشاره کرد و گفت: این تالار در حال حاضر به آخرین مراحل ساخت و تجهیز رسیده است.

زارع با عنوان اینکه تالار مرکزی ساری دارای یک سالن ۷۰۰ نفری و سالن ۱۲۰ نفری ویژه کودکان است، ادامه داد: این تالار از بخش‌های مختلفی نظیر نگارخانه، کتابخانه، کارگاهی و تمرینی و غیره برخوردار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اظهار اینکه در سفر مردادماه معاون رئیس جمهور به استان اعتبارات لازم برای این پروژه ملی درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: این پروژه در موعد مقرر تکمیل می‌شود.