تخفیف ۲۵ درصدی آثار مؤسسه بوستان کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز کتاب و کتابخوانی و هفته کتاب و همچنین طرح پاییزه کتاب، اقدام به برپایی نمایشگاه کتاب کرده است.

این طرح در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه ۹۹ در فروشگاه مرکزی این مؤسسه در قم و شعب آن در تهران، مشهد و اصفهان برپاست.

علاقه مندان جهت شرکت در این طرح می‌توانند در بازه زمانی مذکور از ساعت ۷ تا ۱۸ به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه کنند.

فروشگاه مرکزی: قم، چهار راه شهدا (محل عرضه ۲۰۰۰۰ عنوان کتاب با همکاری بیش از ۲۰۰ ناشر)، تلفن: ۳۷۷۴۳۴۲۶ - ۳۷۷۳۹۲۰۰

فروشگاه شماره ۲: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و وصال، پلاک ۹۵۱، تلفن ۰۲۱۶۶۹۶۹۸۷۸

فروشگاه شماره ۳: مشهد، چهارراه خسروی، خیابان شهید رجایی، جنب مجتمع یاس، تلفن ۰۵۱۱۲۲۳۳۶۷۲

فروشگاه شماره ۴: اصفهان، خیابان حافظ، چهارراه کرمانی، تلفن ۰۳۱۳۲۲۲۰۳۷۰

فروشگاه تخصصی کودک و نوجوان: قم، چهارراه شهدا، نبش خیابان ارم، تلفن ۳۷۷۴۳۱۷۹