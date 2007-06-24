به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره تئاتر و خانه نمایش اعلام کرد این نمایش را کتایون حسین‌زاده بر اساس رمان "جای خالی سلوچ" محمود دولت‌آبادی دراماتورژی و کارگردانی کرده و دوازدهمین اجرای آن به هنرمندان و منتقدان اختصاص دارد.

نمایش "چاه" از 20 خردادماه با بازی کرامت رودساز و پریزاد سیف در خانه نمایش در حال اجراست و با استقبال خوب تماشاگران تئاتر مواجه شده و تا هفته آینده نیز روی صحنه خواهد بود. علاقمندان به دیدن نمایش می‌توانند هر روز جز شنبه‌ها ساعت 30/18 به میدان فردوسی، خیابان پارس، اداره برنامه‌های تئاتر، خانه نمایش مراجعه کنند.