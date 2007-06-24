  1. هنر
  2. تئاتر
۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۴۴

"چاه" فردا برای هنرمندان اجرا می‌شود

نمایش "چاه" فردا دوشنبه چهارم تیرماه ویژه هنرمندان و منتقدان تئاتر در خانه نمایش اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره تئاتر و خانه نمایش اعلام کرد این نمایش را کتایون حسین‌زاده بر اساس رمان "جای خالی سلوچ" محمود دولت‌آبادی دراماتورژی و کارگردانی کرده و دوازدهمین اجرای آن به هنرمندان و منتقدان اختصاص دارد.

نمایش "چاه" از 20 خردادماه با بازی کرامت رودساز و پریزاد سیف در خانه نمایش در حال اجراست و با استقبال خوب تماشاگران تئاتر مواجه شده و تا هفته آینده نیز روی صحنه خواهد بود. علاقمندان به دیدن نمایش می‌توانند هر روز جز شنبه‌ها ساعت 30/18 به میدان فردوسی، خیابان پارس، اداره برنامه‌های تئاتر، خانه نمایش مراجعه کنند.

کد مطلب 507219

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها