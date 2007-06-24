سوم تیر 84 روز حماسه درایت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز داوودی در جلسه عصر امروز هیئت دولت، با بیان اینکه انتخاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری از سوی ملت عزیز، اعلام "نه" بزرگ به سیاستهای ناصواب سالهای گذشته بود، تصریح کرد: برگزیدن رییس جمهوری که برترین و مهمترین شعارهایش پایبندی به اصول و اهداف اسلام و امام و رهبری عزیز و بازگشت به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی بود و از سوی هیچ حزب و جناحی نیز حمایت نشد، نشانه ادامه اعتقاد راسخ ملت به آرمانهای بلند اسلام، امام خمینی(ره) و رهبری معظم انقلاب است.



معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت جدید نیز در شرایطی آغاز به کار کرد که با مقاومت سخت مدیران قبلی مواجه بود، گفت: خودباوری، ایمان راسخ، عشق و علاقه به اهداف و آرمانهای انقلاب و حمایت گسترده توده­های ملت و رهبری عزیز انقلاب اسلامی، راه سخت و پرفراز و نشیب خدمتگزاران مردم در دولت نهم را آسان کرد.



داوودی با اشاره به اینکه در دو سال پیش افرادی عمر دولت نهم را محدود ارزیابی می­کردند، افزود: یلع­رغم تمامی ناملایمات، هجمه ها و سختی­هایی که از داخل و خارج بر این دولت وارد می­شود، دولت و در رأس آن رییس جمهور با ثبات و صلابت بیش از پیش مشغول ادامه خدمت رسانی به کشور و ملت هستند.



معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود درابهر انتقاداتی که به برنامه­های دولت می­شود، گفت: همانگونه که بارها اعلام شده است، دولت از هرگونه نقد سازنده برای پیشبرد طرحها و برنامه­های کشور استقبال می­ کند .



وی سپس مهمترین ویژگی­های رییس جمهور را شجاعت، صلابت، تیزهوشی و درک دقیق شرایط، اعتقاد و ایمان راسخ به احیای ارزشهای انقلاب، زنده نگه داشتن خط امام(ره) و رفع دغدغه­های مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: مجموعه این ویژگی­ها سبب تحرک و پویایی بیش از پیش اعضاء دولت و بالطبع نظام اجرایی کشور شده و بدیهی است به هر میزان که این خصوصیات در آحاد مدیران اجرایی کشور رسوخ و نفوذ کند سرعت و شتاب در رشد، توسعه و پیشرفت کشور دوچندان خواهد شد.



داوودی در ادامه با ابراز تاسف شدید از حوادث اخیر در صحنه فلسطین و درگیری بین نیروهای فتح و حماس خاطرنشان کرد: در شرایطی که هر فرد عادی می­تواند تشخیص دهد بالاترین و بیشترین بهره از این درگیری ها را رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس که دشمنان قسمت خورده مسلمانها هستند، می برند، ادامه اختلافات ودرگیری­ها جای تعجب دارد و سران گروههای مذکور در ادامه درگیری­ها چه جوابی برای ملتهای مسلمان و خونهایی که در راه آزادی قدس شریف ریخته شده است، داشته و خواهند داشت.



معاون اول رییس جمهور ابراز امیدواری کرد که مسوولان گروههای فتح و حماس به دلسوزی­ها و هشدارهایی که در این زمینه داده شده، توجه کنند و با توجه و تاکید بر اصول متعدد مشترکی که دارند، از گسترش اختلافات که در نهایت به تضعیف هر دو طرف منجر خواهد شد، جلوگیری نمایند.