به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نور الله ولی نژاد عصر یکشنبه در سرکشی از پایگاه های فرهنگی و اجتماعی مسکن مهر گرگان اظهارکرد: رسیدگی به محلات کم برخوردار وظیفه نظام اسلامی در توزیع عادلانه منابع در سطح جامعه و برخوردارسازی تمام اقشار جامعه اسلامی از ثروت عمومی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در محلات کم برخوردار استقرار یک روحانی توانمند در قالب امام به همراه خانواده در این محلات موجب تداوم فعالیت های فرهنگی و مدیریت خدمات عمومی و ارتقای سطح فرهنگی، ایجاد امنیت و رفع آسیب های موجود در محله خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه رسالت و ماموریت امام محله صرفاً به اقامه نماز جماعت نیست، اضافه کرد: رسالت امام محله کارکردهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، مواسات، اشتغال زایی و غیره را شامل می شود و زبان گویای مردم و مسئولان و بسترساز رشد و تعالی محله است.

ولی نژاد ادامه داد: بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید تبدیل به نهضت عمومی شده و در این زمینه از ظرفیت همه اقشار و افراد صاحب‌نظر، چهره‌های فرهنگی و نخبگان استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت خوب تشکل های غیردولتی در محلات کم برخوردار تاکید کرد: دستگاه های حاکمیتی به تنهایی قادر به مقابله با آسیب‎های اجتماعی و آثار مخرب آن نیستند لذا بهره گیری از ظرفیت تشکل‎های غیردولتی و شناسایی افراد اثرگذار می‎تواند در کسب نتایج مطلوب تاثیرگذار باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه آسیب اجتماعی بزرگترین خطری است که کشور و نظام را تهدید می کند، افزود: مفاسد و آسیب های اجتماعی مسأله بسیار مهم و دامنگیر و مهمترین دغدغه امروز کشور است.