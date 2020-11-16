اجرای طرح شهید سلیمانی در مناطق کم برخوردار کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز نشست هماهنگی و هم اندیشی اجرای طرح تکمیلی مدیریت کرونا و امضای تفاهم نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفان در راستای اجرای طرح شهید سلیمانی همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه برگزار شد.

محمود رضا مرادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: مراقبت، نظارت و حمایت سه موضوع اصلی است که در این طرح در نظر گرفته شده و باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود برای اجرای مطلوب آن و قطع زنجیره کرونا در استان استفاده کنیم.

وی افزود: با اجرای این طرح اقدامات گسترده‌تری در خصوص آموزش همگانی مردم در راستای پیشگیری از ابتلاء به کرونا به ویژه در مناطق کم برخوردار، همچنین بیماریابی سریع با انجام تست‌های بیشتر و نظارت بیشتر بر اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی و قرنطینه کردن افراد بیمار و مشکوک، در استان انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بیان کرد: در طرح شهید سلیمانی قرار است تمام سازمان‌هایی که در تعامل بیشتر با مردم هستند از جمله سپاه، بسیج، بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر و دیگر نهادها برای کنترل بیماری کرونا در استان همکاری مؤثر تری با دانشگاه علوم پزشکی داشته باشند.

مرادی ادامه داد: اجرای این طرح به صورت جهادی در استان از روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه در محله‌های حاشیه نشین و کم برخوردار شهر کرمانشاه اجرایی خواهد شد و با تمهیدات اندیشیده شده در دیگر مناطق و شهرستان‌های مختلف استان نیز اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: شناسایی افرادی که با بیماران کرونا در تماس بوده‌اند، کمک به بیماران به ویژه افراد بی بضاعت که در قرنطینه هستند از مواردی است که در طرح محله محور با همکاری دانشگاه و بسیج جامعه پزشکی استان و نهادهای مرتبط با مردم انجام می‌شود.