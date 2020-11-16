تخلفی در صید ماهی در رودخانه سیمره ایلام رخ نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ابدالی اظهار کرد: خبری همراه با یک ویدیو در فضای مجازی و برخی پایگاه‌های خبری استانی و سراسری در حال انتشار است که در این ویدئو مردی اقدام به صید یک ماهی غول پیکر کرده است.

وی بیان کرد: در توضیح این خبر آمده است که فرد مذبور ماهی غول پیکر مولد را با استفاده از وسایل منفجره دینامیت صید کرده است و انتشار این موضوع موجب ناراحتی کاربران و مخاطبان این خبر شد.

ابدالی بیان کرد: در پی انتشار این ویدیو، موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت که در نتیجه این بررسی‌ها مشخص شد، فرد صیاد دارای پروانه صیادی دارای اعتبار است و ماهی نیز بر اساس عرف شکار و صید توسط ماهیگیر شکار شده است.

وی اضافه کرد: این فرد با استفاده از تورهای مجاز ماهیگیری این ماهی را شکار کرده است.