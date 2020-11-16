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۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۸:۵۷

مدیرکل محیط زیست ایلام:

تخلفی در صید ماهی در رودخانه سیمره ایلام رخ نداده است

تخلفی در صید ماهی در رودخانه سیمره ایلام رخ نداده است

ایلام-مدیرکل محیط زیست ایلام گفت: صید ماهی غول پیکر رودخانه سمیره که ویدئوی آن در حال انتشار در فضای مجازی است، با پروانه صیادی و بدون هرگونه تخلف شکار و صید انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ابدالی اظهار کرد: خبری همراه با یک ویدیو در فضای مجازی و برخی پایگاه‌های خبری استانی و سراسری در حال انتشار است که در این ویدئو مردی اقدام به صید یک ماهی غول پیکر کرده است.

وی بیان کرد: در توضیح این خبر آمده است که فرد مذبور ماهی غول پیکر مولد را با استفاده از وسایل منفجره دینامیت صید کرده است و انتشار این موضوع موجب ناراحتی کاربران و مخاطبان این خبر شد.

ابدالی بیان کرد: در پی انتشار این ویدیو، موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت که در نتیجه این بررسی‌ها مشخص شد، فرد صیاد دارای پروانه صیادی دارای اعتبار است و ماهی نیز بر اساس عرف شکار و صید توسط ماهیگیر شکار شده است.

وی اضافه کرد: این فرد با استفاده از تورهای مجاز ماهیگیری این ماهی را شکار کرده است.

کد مطلب 5072509

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