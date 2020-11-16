  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۰۵

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان:

عملیات فرهنگی - اجتماعی به نام «شهید سلیمانی» در خوزستان آغاز شد

عملیات فرهنگی - اجتماعی به نام «شهید سلیمانی» در خوزستان آغاز شد

اهواز- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان از آغاز عملیات شهید حاج قاسم سلیمانی در استان با طراحی و اجرای ۴۵ عنوان برنامه فرهنگی و اجتماعی خبر داد.

حجت الاسلام احسان فردآقایی در گفتگو با خبرنگار مهر بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و به خصوص جوانان مؤمن و انقلابی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت: پیرو ندای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور جوانان مؤمن و صالح در موج دوم کرونا در سراسر کشور، تدابیر لازم در خصوص اجرای عملیات فرهنگی - اجتماعی سردار شهید سلیمانی در دست اقدام قرار گرفت؛ شهید سلیمانی نقش بسیار مهمی در کشور و امنیت آفرینی برای مرزهای داخل و خارج از کشور داشت و مردم نیز خود را به نوعی مدیون این شهید می‌دانند.

وی با اشاره به دستورالعمل صادر شده از دفتر مرکزی در خصوص اجرای این عملیات فرهنگی و اجتماعی، تصریح کرد: پیرو دستورالعملی که از دفتر مرکزی به اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان ابلاغ شد، در گام اول قریب به ۲۰۰ برنامه توسط ادارات سراسر خوزستان دریافت و پس از آن دبیرخانه تشکیل شده در استان نسبت به بررسی و تجمیع برنامه‌های دریافتی این ادارات اقدام کرد.

فردآقایی افزود: از بین طرح‌های ارائه شده توسط ادارات تبلیغات اسلامی شهرها، ۴۵ برنامه فرهنگی و اجتماعی از قبیل استغاثه و دعا، جریان‌های همدلی و مواسات، مساعدت به کادر بهداشت و درمان، آموزش همگانی محله محور طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، پویش‌ها، جریان‌های کارآفرینی و جهادی در قالب ۴۵ برنامه بسیار کلان طراحی و به ادارات ابلاغ شد.

وی در پایان گفت: در این بازه زمانی یعنی از ۱۳ آبان تا ۱۳ دی‌ماه که مصادف با سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است، فضای فرهنگی – اجتماعی استان به برکت ظرفیت‌های مردمی موجود، فضای خوبی بوده است که امید می‌رود پاسخی به ندای رهبر انقلاب داده باشیم.

کد مطلب 5072555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه