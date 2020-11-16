عملیات فرهنگی - اجتماعی به نام «شهید سلیمانی» در خوزستان آغاز شد

حجت الاسلام احسان فردآقایی در گفتگو با خبرنگار مهر بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و به خصوص جوانان مؤمن و انقلابی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت: پیرو ندای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور جوانان مؤمن و صالح در موج دوم کرونا در سراسر کشور، تدابیر لازم در خصوص اجرای عملیات فرهنگی - اجتماعی سردار شهید سلیمانی در دست اقدام قرار گرفت؛ شهید سلیمانی نقش بسیار مهمی در کشور و امنیت آفرینی برای مرزهای داخل و خارج از کشور داشت و مردم نیز خود را به نوعی مدیون این شهید می‌دانند.

وی با اشاره به دستورالعمل صادر شده از دفتر مرکزی در خصوص اجرای این عملیات فرهنگی و اجتماعی، تصریح کرد: پیرو دستورالعملی که از دفتر مرکزی به اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان ابلاغ شد، در گام اول قریب به ۲۰۰ برنامه توسط ادارات سراسر خوزستان دریافت و پس از آن دبیرخانه تشکیل شده در استان نسبت به بررسی و تجمیع برنامه‌های دریافتی این ادارات اقدام کرد.

فردآقایی افزود: از بین طرح‌های ارائه شده توسط ادارات تبلیغات اسلامی شهرها، ۴۵ برنامه فرهنگی و اجتماعی از قبیل استغاثه و دعا، جریان‌های همدلی و مواسات، مساعدت به کادر بهداشت و درمان، آموزش همگانی محله محور طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، پویش‌ها، جریان‌های کارآفرینی و جهادی در قالب ۴۵ برنامه بسیار کلان طراحی و به ادارات ابلاغ شد.

وی در پایان گفت: در این بازه زمانی یعنی از ۱۳ آبان تا ۱۳ دی‌ماه که مصادف با سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است، فضای فرهنگی – اجتماعی استان به برکت ظرفیت‌های مردمی موجود، فضای خوبی بوده است که امید می‌رود پاسخی به ندای رهبر انقلاب داده باشیم.