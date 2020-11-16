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۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۹:۳۳

معاون دادگستری کل استان کرمان:

آمار پرونده‌های قضائی کالای قاچاق در کرمان کاهش یافته است

آمار پرونده‌های قضائی کالای قاچاق در کرمان کاهش یافته است

کرمان - معاون دادگستری کل استان کرمان از کاهش آمار پرونده‌های قضائی قاچاق کالا در این استان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قویدل صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: طی شش ماه ابتدای امسال در استان کرمان پرونده‌های مربوط به زمینه حمل کالاهای قاچاق ۶۷ درصد کاهش یافته است.

وی از کاهش ۲ درصدی پرونده‌های قاچاق چوب خبر داد و افزود: همچنین پرونده‌های مربوط به کالاهای با ارزش ریالی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون و قاچاق توسط مأموران کشف قاچاق یا مأموران تعقیب ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: برنامه بومی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز طی سال جاری تدوین می‌شود و این مساله می‌تواند در کاهش جرایم در این زمینه تأثیر بسزایی داشته باشد.

کد مطلب 5072559

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