به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قویدل صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: طی شش ماه ابتدای امسال در استان کرمان پروندههای مربوط به زمینه حمل کالاهای قاچاق ۶۷ درصد کاهش یافته است.
وی از کاهش ۲ درصدی پروندههای قاچاق چوب خبر داد و افزود: همچنین پروندههای مربوط به کالاهای با ارزش ریالی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون و قاچاق توسط مأموران کشف قاچاق یا مأموران تعقیب ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: برنامه بومی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز طی سال جاری تدوین میشود و این مساله میتواند در کاهش جرایم در این زمینه تأثیر بسزایی داشته باشد.
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