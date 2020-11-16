دانشگاهها مهمترین مراکز جلب ایده های خلاقانه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد هادی عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اختتامیه رویداد استارتاپی کارآفرینی اجتماعی دانشگاه هرمزگان بر ضرورت ورود صاحبان ایده در موضوعات اجتماعی تأکید کرد و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را مهمترین مراکز جلب ایدههای خلاقانه دانست.
وی اظهار داشت: اگر رشد و توسعه یک کشور را یک آرمان ملی بدانیم، به طور قطع مسائل و آسیبهای اجتماعی یک مانع قوی و اساسی در راه تحقق همه جانبه کشور بوده و در این راه نیازمند یک برنامهریزی جامع و متمرکز برای کنترل و کاهش آسیبها هستیم.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، افزود: از آنجا که دولت به تنهایی نمیتواند مسئولیت تام کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را بر عهده بگیرد، در این زمینه عزم ملی و جلب مشارکت خلاقانه و ایدههای کارآفرینانه ضرورت دارد.
وی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را به لحاظ برخورداری از نیروهای جوان، دغدغهمند و باانگیزه را از مهمترین مراکز جلب ایدههای خلاقانه ارزیابی کرد و افزود: با مشارکت مسؤلانه بخش مدنی نهاد علم که همان گروههای دانشجویی از جمله انجمنهای علمی دانشجویی و کانونهای فرهنگی میتوان به چشمانداز مثبتی در این زمینه دست یافت.
عسکری ادامه داد: بر این اساس جلب مشارکت دانشگاهیان برای کنترل و کاهش آسیبها از مهمترین گامها در این زمینه است.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به راهبرد معاونت فرهنگی و اجتماعی در زمینه دانشگاه اجتماعی گفت: دانشگاه اجتماعی به دنبال تقویت مشارکت نخبگان، مسئولیتپذیری دانشگاهیان و افزایش پویایی و نشاط در فعالیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی و شناسایی و معرفی نخبگان به جامعه است.
وی تصریح کرد: از آنجا که در موضوع مقابله با آسیبها به دنبال مدلی از فعالیت توأم با کسب منفعت عمومی و کمک به حل مشکلات جامعه است، توجه ویژهای به کارآفرینی اجتماعی به عمل آمد و از طریق جلب توجه صاحبان ایده و کارآفرینان به موضوعات اجتماعی با رویکرد کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.
عسکری افزود: از آنجا که پویایی جامعه و حرکت در مسیر توسعه پایدار در گرو تحکیم بنیان خانواده به عنوان زیربنایی ترین نهاد اجتماعی است و با توجه به اینکه معضل طلاق منشاء بسیاری از آسیبهای اجتماعی است، توجه به کنترل و کاهش آسیبها به ویژه موضوع طلاق که هم بر اساس مبانی اعتقادی و عرفی حائز اهمیت است، باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت: با توجه به پیچیدگی هایی که اقتضای موضوعات اجتماعی است، عبور از کلیشهها و اتخاذ رویکردهای نوین و بهرهگیری از ظرفیت استارتاپها و شتابدهندهها ضرورت دارد.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: باید زمینه ورود انجمنهای علمی نسل دوم و کانونهای فرهنگی مسئله محور فراهم گردیده و در این زمینه مشارکت سایر بخشهای دانشگاه از جمله پارک علم و فناوری و مراکز رشد میتواند این سهم را به فرجام نیکو برسانند.
وی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این رویداد اظهار امیدواری کرد: این اختتامیه آغازی بر بازیابی توانمندیها و استعداد و خلاقیت کنشگران دانشجو در رصد و حل مسائل و مشکلات اجتماعی کشور باشد.
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