اخذ امضای مدیر شعبه در بهشت زهرا/ حمایت یک کارمند از ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم محمدتقی روحی خواست در جایگاه قرار گیرد، وکیل متهم روحی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه قبل دولتشاهی اعلام کرد که موکل بنده در افتتاح حساب و کارهای شرکت دخالتی نداشته است. موضوعی که موکل بنده نیز آن را اعلام کرده است؛ چرا که وی هیچوقت به بانک سر نزده و مدیران کارتن خواب را همراهی نکرده است جز در یک مورد که آقای حسینی را به بانک برده است.
وی ادامه داد: دولتشاهی یک مؤسسه حسابداری داشته که موکل بنده در سال ۹۴ جذب این مؤسسه میشود و کارهای اداری و دفتری انجام میدهد؛ شرکتهای منتسب به محمد امامی و فرزان راد در مورد موکل بنده فاقد وجاهت قانونی است چرا که ایشان کارمند دولتشاهی بوده است.
وکیل متهم روحی افزود: موکل بنده عمل مادی مثبتی مبنی بر اینکه بخواهد معاونتی در جرم انجام دهد نداشته و در این میان وحدت قصدی نیز صورت پیدا نکرده است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم روحی، گفت: نقش آقای روحی آن بوده که مدیران را وارد شرکت کرده و پس از آن وارد بانک کرده است.
قهرمانی ادامه داد: در یک جلسهای، آقایان تأکید داشتند که فردا باید ضمانتنامهها صادر گردد چرا که هیئت مدیره منتظر است، لذا با آقای پویانمهر همان روز تماس میگیرند که پویانمهر در آن موقع در بهشت زهرا حضور داشت و باتوجه به اینکه این موضوع برای آقایان اهمیت داشت محمدتقی روحی به بهشت زهرا میرود و امضای مدیر شعبه را در آنجا میگیرد لذا نقش او در تصویب این ضمانتنامهها محرز است.
نماینده دادستان گفت: روحی عضو هیئت مدیره شرکتهای فرزانراد بوده و جزو تیم فرزان در بانک رفاه بوده است.
در ادامه وکیل متهم روحی گفت: من از موکل خود سوال کردم و گفتند که بنده هیچگاه برای افتتاح حساب و ثبت شرکتها حضور پیدا نکردم.
وی ادامه داد: دولتشاهی دو کارمند داشت که یکی از آن روحی و دیگری پرویز نسترن تهرانی بوده است. این در حالی است که روحی ماهانه ۲ میلیون تومان حقوق میگرفته است، اما نسترن تهرانی از ترکیه هم ساپورت میشده اینها مواردی است که نیازمند رسیدگی است.
وکیل متهم روحی گفت: باید مشخص شود که چه جرمی اتفاق افتاده و موکل چه اعمال مجرمانهای انجام داده است.
گفتنی است در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و بخشی از اظهارات متهم روحی را قرائت کرد.
قهرمانی با اشاره به نقش فردی به نام امیرحسین کریمیان که در اظهارات متهم روحی به آن اشاره شده بود، گفت: امیرحسین کریمیان فردی است که شبکهای داشته و دارای اسناد جعلی است، وی متولد آرژانتین است، اما خانواده او در ایران هستند، او در دادگاه استان البرز پرونده دارد، اما اکنون متواری است.
وی ادامه داد: وی یک متهم کلان است و امیدواریم در دادگستری کرج حکم این فرد نهایی شود؛ کریمیان فردی است که به فرزان راد یاد داده که چگونه سراغ بانکها برود.
قهرمانی در ادامه بیان کرد: برخی از شرکتهایی را که روحی اسم میآورد در بانک سرمایه نیست و در بانکهای دیگری است پرونده بانک رفاه، بانک مسکن و بانک صادرات خیلی تأسف بار است.
وی گفت: مدیر حقوقی بانک سرمایه همزمان مدیر حقوقی نفت پاسارگاد نیز بوده است.
در ادامه وکیل متهم روحی بیان کرد: از لحاظ روانشناسی کیفری موکل من شخصیت هیجانی دارد و به من گفته است که اظهاراتی که در مرحله دادسرا و آگاهی داشته را پس میگیرد.
در ادامه دادگاه نماینده دادستان ضمن تشریح نحوه انجام فرآیند مجرمانه اخذ تسهیلات با استفاده از شرکتهای صوری و مدیران کارتن خواب در این پرونده اظهار کرد: باران تجارت آوا در شعبه اسکان و در تاریخ ۲۰.۹.۹۲ با یک میلیون تومان افتتاح حساب میکند این شرکت تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی بابت کنجاله کنزاله دریافت میکند. این شرکتها در یک روز قبل از سررسید تسهیلات ورشکستگی گرفتند وثیقه این شرکت جعلی بوده است و مصوبه شرکت باران تجارت ۳.۱۰.۹۲ بوده که بر اساس آن ۳۰ میلیارد تومان پول داده شده است.
وی گفت: کارشناس اعتباری قبل از مصوبه موضوع را بررسی کرد و گفته در بازدید از محل شرکت هیچیک از مدیران و اعضا حضور نداشتند و حسب ضوابط و مستندات موجود باران تجارت آوا فاقد صلاحیت است و در صورتی که عزم تصمیم گیرندگان در جهت مساعدت و اهدای تسهیلات به این شرکت است، موضوع متفاوت است.
نماینده دادستان ادامه داد: ما ردیابیها را آغاز کردیم و در ردیابیها دیدیم بخشی از پول به حساب کسی رفته که وثیقه جعلی در بانک ترهین کرده و بخشی به حساب فردی رفته بود که زمانی که ما او را احضار کردیم متوجه شدیم که جوان بی بضاعتی است و وضعیت مالی خوبی ندارد. بخشی نیز به حساب حمیدرضا شیرخان رفته و وی نیز به حساب سون منتقل کرده است و امامی نیز به حساب فردی به نام مطهره میزند که ۱۴ سال سن داشته و از آنجا به حساب هادی رضوی میرود در اینجا ۴.۵ به حساب امامی رفته است.
قهرمانی گفت: همه شرکتها را یک وکیل به نام محمودی زاده اعلام ورشکستگی کرده که ما او را آوردیم و گفت من به امامی شرکتها را معرفی کردم. در شرکت گلگون تجارت نیز دیدیم مدیر عامل پیک موتوری یک ساندویچی است.
وی عنوان کرد: فرد دیگری که هنوز به سن قانونی نرسیده بود را به شعبه اسکان میبرند و با این بهانه که میخواهند ۵ میلیون تومان به وی پول بدهند وی را مجاب به امضاکردن اسناد میکنند و با اسم وی ۳۰ میلیارد تومان پول دریافت میکنند این در حالی است که همان ۵ میلیون تومان را نیز به این فرد نمیدهند.
قهرمانی با بیان اینکه آقایان برای کالا بیمه نامه جعلی درست میکردند، گفت: ملکی که در وثیقه بانک گذاشته شده ملک بنیاد شهید بوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم پرندآور پرسید: آیا شما اطلاع نداشتید که عضو هیأت مدیره بانک بودید؟
متهم پرندآور گفت: نمیدانستم و حتی یک ریال هم پول نگرفتم.
قاضی در ادامه از متهم علی جلیلی بیله ورق خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: حسب به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره اتهام شما دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل فرآیند دریافت غیر قانونی تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به فرزان راد و امامی است، آیا این اتهام را قبول دارید.
متهم بیله ورق ضمن دفاع از خود گفت: خیر من این اتهام را قبول ندارم من توسط حسن قاسم پور به بانک هدایت شدم و قرار شد به من ۵ میلیون تومان وام بدهند و یکی از افراد خانواده واسطه معرفی من به این فرد شد. اینکه من مدیرعامل شوم و یا امضا دهم که این افراد به پول برسند اینگونه نبوده است. من فقط قاسم پور را میشناختم و یکی دو هفته قبل از مراجعه به بانک به من گفت که یکی دو برگه را امضا کن و شب قبل از رفتن به بانک نیز گفت کت و شلوار بپوش و با آژانس به شعبه اسکان بیا هزینه آن را من میدهم.
وی افزود: در آنجا نانچیان رئیس شعبه به ما خیلی احترام گذاشت و چند برگه که اسم من روی آنها بود را امضا کردم و انگشت زدم دیگر هم کسی را ندیدهام تا اینکه در سال ۹۷ آقای قهرمانی ما را به شعبه خود احضار کرد.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما در ردیابیهای خود دیدیم که پول به حساب برخی از افراد میرود از جمله بخشی از پول به حساب هادی سید و بخشی نیز به حساب پرویز نسترن تهرانی رفته است.
وی با اشاره به نقش امامی در این شرکتها گفت: ما در ردیابیهای خود متوجه شدیم در شرکت گلگون تجارت ۱۰ میلیارد تومان پول به حساب خواهر همسر اول آقای امامی رفته است و از حساب او به شرکت سون قشم میرود، بخشی از پول نیز از حساب سون قشم به حساب خانم هنرپیشهای میرود که هیچ قراردادی با امامی ندارد.
نماینده دادستان افزود: اصل شرکت برای فرزانراد است و مدیران تحت حمایت فرزانراد بودهاند؛ زمانی که فرزانراد از امامی کمک میخواهد به او میگوید که برای گردش موجودی شرکتها پول واریز کند که امامی نیز ۱۰ میلیارد تومان میدهد که بعد از اخذ تسهیلات این مبلغ، به امامی داده میشود، اما ۴ میلیارد اضافهتر هم به وی میدهد.
نماینده دادستان گفت: حال اینکه نقش امامی را معاونت بدانید یا مشارکت باید گفت در آن مبلغ ۴ میلیارد، به نظر میآید که نقش ایشان پررنگ بود لذا نقش ایشان مشارکت میشود.
در ادامه قاضی از متهم قریشی خواست در جایگاه قرار بگیرد و بعد از تفهیم اتهام از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
متهم قریشی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من این اتهامات وارده را قبول ندارم، اما باید این نکته را بیان کنم که بنده تحت فشار نبودم و هر آنچه قبلاً گفتم را الان هم میگویم.
وی ادامه داد: در این پرونده شخصی به نام کریمی وجود ندارد و من اصلاً وی را ندیدم.
این متهم افزود: سال ۹۰ تا ۹۱ با فریدون نیازناک آشنا شدم و دو ملک برای ایشان خریدم لذا از سال بعد ارتباطم نزدیکتر شد در نهایت در سال ۹۴ فریدون نیازناک به من گفت شرکتهایمان ورشکسته شده و اگر کسی را میشناسی به من معرفی کن که بنده نیز ابراهیمیان را معرفی کردم.
وی ادامه داد: بابت ۷ میلیاردی که به حسابم آمد ۲ میلیارد آن به حساب پسر فریدون نیازناک رفت و بیش از ۴ میلیارد آن بابت بدهی آقایان به بانک ایران زمین پرداخت شد.
قاضی در ادامه از او پرسید: این پول برای چه به حساب شما آمد؟
متهم پاسخ داد: من مراوده مالی داشتم، اما اصلاً نمیدانستم که این پولها را آقای محمدی واریز کرده است، من حسابم بسته بود و مجبور بودم از حساب پسرم استفاده کنم که بتوانم با آن کار کنم.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: تیمی زیرمجموعه فرزانراد بوده که دستورات حلقه اول را انجام میداده است از سوی دیگر در رأس حلقه دوم نیز فریدون نیازناک بوده است و از جمله افرادی که دراین حلقه دوم قرار داشتند آقای قریشی بوده است.
وی ادامه داد: ابراهیمیان را قریشی به نیازناک معرفی میکند؛ ابراهیمیان وضع مال خوبی نداشته و اشخاص را شناسایی میکرده و سپس به قریشی معرفی میکند و قریشی نیز به نیازناک معرفی میکند.
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از اینکه اشخاص توسط ابراهیمیان شناسایی میشدند به قریشی معرفی میشدند و قریشی نیز آنها را به روحی معرفی میکرد. قریشی یک سری مدارک را از اینها توسط ابراهیمیان برای ثبت شرکت اخذ میکرد.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اشخاصی که زیرمجموعه قریشی فعالیت میکرد رمضان راد بوده است، گفت: در اظهارات مهدی محمدی در خصوص قریشی آمده است که دو مرحله واریزی برای قریشی صورت گرفته است و روابطی میان قریشی و نیازناک بوده که این مبالغ به حساب وی واریز شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: اقدام دیگری که قریشی در این مجموعه مجرمانه انجام داده در خصوص کارشناسی ملک لواسان بوده است. کارشناسی رسمی میگوید قریشی مرا معرفی کرد تا آن کارشناسی را انجام دهم و گراننمایی صورت گیرد.
در ادامه متهم قریشی افزود: من یک کارشناس میشناسم که ملکهای آقایان را در شمال کارشناسی میکرده و این فردی که نماینده دادستان از او نام برد را نمیشناسم.
قهرمانی در این بخش از جلسه دادگاه گفت: در جلسهای که در کریمخان با حضور قریشی و یوسفپور (کارشناس رسمی) برگزار شد فریدون نامی زنگ میزند و میگوید اگر ملک را آنگونه که میخواهند قیمت ندهی برای شما مشکل ایجاد میشود و ۵ برابر گراننمایی صورت میگیرد.
متهم قریشی در ادامه عنوان کرد: چکهای سعید میرحسینی هنوز دست من است. من در آن جلسهای که میگویید نه بودم و نه این فرد را میشناسم، مابقی دفاعیات را وکیلم انجام میدهد.
در ادامه وکیل متهم قریشی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: موکل من دفاعیات خوبی را انجام داد و در گفتارش صداقت داشت.
وی تصریح کرد: موکل از جمله انبوهسازانی است که سالها در امر خرید و فروش ملک و ساخت و ساز فعالیت میکند و با افراد متمول در ارتباط بوده است که از جمله آنها فریدون نیازناک است و از سالها قبل با وی دوست و رفیق بوده است.
وی بیان کرد: حسب واقعیات پرونده موکل فقط با نیازناک ارتباط داشته و صرفاً ابراهیمیان را به وی معرفی کرده است. موکل نه با فرزانراد و نه امامی و هیچکس دیگر ارتباطی نداشته و جز نیازناک و ابراهیمیان هیچکس دیگری را نه دیده و نه میشناسد و نه دیگران او را میشناسند.
وکیل متهم قریشی ادامه داد: در زمان مواجهه حضوری موکل با مدیران شرکتها جملگی گفتند که او را نمیشناسند و در این بین فقط میرسعید حسینی اظهارات کذب و دروغی داشته است و جای تأسف است که نماینده دادستان اظهارات وی را مورد وثوق قرار میدهد. این در حالی است که این افراد در جریان تحقیقات مقدماتی اظهارات خلاف واقعی را به موکل نسبت میدهد و جای تأسف است که در غیاب ادله اثباتی جرم اظهارات امثال وی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در کیفرخواست بدون دلیل و مدرک بیان شده که موکل ۶ نفر از آقایان را جهت مدیریت شرکتهای صوری معرفی کرده این ادعا کاملاً غیرواقع و نارواست. برای اثبات این موضوع نزد دادگاه استدعا دارم که برای پیاده شدن اظهارات موکل دستورات لازم را مبذول فرمایید.
وی در ادامه گفت: از طرفی اموری که مربوط به اعداد و ارقام است نیازمند کار کارشناسی و حسابرسی است.
در ادامه وکیل متهم قریشی گفت: دادستان مدعی است که موکل ۶ نفر از افراد کارتن خواب را معرفی کرده است و برای آن مبلغ ۱۵ میلیارد تومان دریافت کرده، حال از دادگاه میپرسم آیا قابل باور است صرفاً برای معرفی ۶ نفر بیش از ۱۵ میلیارد تومان پرداخت شود؟ آیا این عقلایی است؟
وی ادامه داد: اینکه چرا موکل بنده از حساب فرزندش برای انجام معاملات خود استفاده کرده است. باید گفت که وی به دلیل اختلاف حساب با یکی از شرکایش حساب وی بسته شده و لذا مجبور به استفاده از حساب فرزندش شده است، این بدان معناست که موکل برای رد گم کردن و پولشویی این کار را انجام نداده است.
وکیل متهم قریشی گفت: در کیفرخواست تمام اموال موکل حاصل از پولشویی دانسته شده است در حالی که تمام این اموال مشخص بوده و دارای سند است ضمن آنکه موکل به صورت گسترده اقدام به ساخت و ساز میکرده و گردش مالی بالای حساب وی مربوط به سالهای گذشته است.
وکیل متهم قریشی گفت: در ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که بازپرس باید در کمال بیطرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوال فرقی نگذارد.
وکیل متهم قریشی در ادامه ضمن قدردانی از حسن مدیریت، صبر و تحمل قضات دادگاه گفت: لازم است که این تحول به بخشهای دیگر عدالت کیفری ما از جمله دادسرا نیز تسری پیدا کند.
وی افزود: موکل مراودات مالی با فریدون نیازناک داشته است و این اقدامات مباح و مشروع بوده است.
وکیل متهم قریشی یادآور شد: موکل بنده هیچگاه ذینفع نبوده و هیچگاه به کسی دستوری نداده است و اتهامات انتسابی فاقد ادله است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به نماینده دادستان گفت: وکیل متهم قریشی میگوید که کیفرخواست مستندات کافی ندارد در این زمینه توضیح دهید.
وی خطاب به وکیل متهم قریشی هم گفت: باید موکل شما توضیح دهند که چرا ۴۶۰ میلیون تومان به حساب یک کارمند میریزند این پول بر اساس دستور چه کسی بوده است، همچنین شما مواردی را در موضوع پولشویی مطرح کردید که البته به نظر من دادسرا اشتباه کرد و باید مابقی موضوع پولشویی هم رسیدگی کند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: پولشویی ابعاد متعدد دارد از جمله مبادله و پنهان کردن پول که باید دادسرا آن را مورد رسیدگی قرار میداد.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: پولشویی ابعاد متعدد دارد از جمله مبادله و پنهان کردن پول که باید دادسرا آن را مورد رسیدگی قرار میداد.
قاضی مسعودی مقام در ادامه بیان کرد: متهم میگوید ۷ میلیارد بیشتر به حسابش نرفته، اما ما ردیابیها را استعلام کردهایم. من هنوز متوجه نشدم همه تاجر و بساز و بفروش هستند و کارهای اقتصادی میکنند، اما زمانی که پول به حسابشان میآید نمیگویند که ۷ میلیارد مال کیست؟
وکیل متهم قریشی در پاسخ گفت: گردش مالی موکل سنگین بوده است.
رئیس دادگاه اظهار کرد: من حساب همه متهمان را درآوردهام وقتی چند میلیارد به حسابشان میآید نمیگویند چه کسی واریز کرده است. آقایان ورود پول را گفتهاند واریز وجوه و واریزکننده آن مشخص است.
در این بخش از جلسه دادگاه قهرمانی خاطرنشان کرد: وکیل ادعا دارد که دادستان بیطرف است در حالی که دادستان طرف دعوا است.
قاضی مسعودی مقام نیز گفت: برخی از موارد بار حقوقی دارد و هر کدام از این عنوانها بحثهایی دارد.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: وکیل گفته است که فقط میرسعید حسینی مطالبی را بیان کرده، اما در اظهارات قریشی در دادسرا آمده است روحی خود را نزد کارمندان بانک محمدی معرفی کرده بود و جعفر حسینیان کسی است که ابراهیمیان معرفی کرده، وکیل چگونه این حرفها را میزند موکل شما در اینجا هم اقرار کرده است.
وی ادامه داد: وکیل کل کیفرخواست را فاقد ادله اثباتی دانست و گفت: اظهارات سراسر کذب و دروغ است، اما ادله اثباتی شما برای این ادعا کجاست؟ در شأن یک وکیل نیست که بگوید دروغ است من تأسف خوردهام که حتی زحمت نکشیده که کیفرخواست را بخواند. زشت است که اینگونه صحبت میکنید،
قهرمانی اذعان کرد: وکیل میگوید که موکل وی با نیازناک مراوده داشته، اما سوال اینجاست که اگر ملک به نیازناک فروختی باید از وی پول میگرفتی، اما چرا پول به حساب پسر نیازناک رفته است، میگویید کیفرخواست تناقض دارد حداقل یک مورد از این تناقضها را بگویید. ۳۰ هزار تومان هم برای شما زیاد است.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا در استفاده کلمات در اظهارات خود رعایت مسائل قانونی را داشته باشد.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: ما ردیابیها را از جیب خود انجام ندادهایم و اسناد مالی وجود دارد و ۱۵ و خردهای به حساب بردیا رفته و ۲ و خردهای نیز به حساب پدر رفته این کجا ابهام دارد. بازپرس کدام اسناد را دیده و کوتاهی کرده است.
وی تصریح کرد: اظهارات موکل شما چگونه مورد وثوق شما قرار گرفته است؟ کارشناس قریشی را از کجا میشناخته است و قریشی چگونه پول برای مدیران بیبضاعت پخش میکرده است چرا مدیرانی که خود قریشی همشهری آنها بوده است و وضعیت آنها را میدیده است مدیر شرکت کرده است.
در ادامه این جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان از این وکیل عذرخواهی کرد و گفت: شما توهین کردید ما هم عصبانی شدیم یک آقایی نیز خودشیرینی کرد در نهایت من از شما عذرخواهی میکنم.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل جلیلی و پرندآور در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده پرندآور باتوجه به تصادفی که داشته است دچار مشکلات مالی میشود و از این طریق با این افراد آشنا میشود که این افراد نیز با قول مساعدت مالی و برطرف کردن مشکلات به او پیشنهاداتی میدهد. موکل بنده در شعبه ۱۱۶۶ شهر قدس به علت اینکه وثایقی که در بانک گذاشته شده است و جعلی بوده است و ایشان اطلاعی از این موضوع نداشه است به ۷ سال حبس و رد مال محکوم شده است و هیچ فعالیتی در شرکت نداشته است. فقط به بانک مراجعه کرده است و هیچ سوءنیتی نداشته است حتی ایشان به ثبت شرکتها نیز مراجعه نکرده است.
این وکیل در خصوص دیگر متهم این پرونده جلیلی گفت: او فریب عوامل امامی را خورده و یک مبالغی ناچیزی تحت عنوان وام دریافت کرده است. به نظر میرسد سوءنیتی نداشته است و در صورت امکان تقاضای برائت برای وی را دارم.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان توضیحاتی درباره لایههای افراد در این پرونده گفت و ادامه داد: لایه اول افراد بیبضاعت بودهاند و نمیدانستند برای چه کسانی کار میکردند. لایه دوم کسانی بودند که اطلاع داشتند. لایه اول از لایه سوم اطلاعی نداشتند که قرار است یکی از کشور خارج شود آن یکی سریال سازی کند و آن یکی پولشویی کند.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: باتوجه به اینکه این دادگاه قابل فرجامخواهی نیست من باید صحبتهایم را بدون لکنت بیان کنم؛ دادگاه علنی و رسانهای است یعنی حضور افراد از هر جریان فکری بلامانع است.
این متهم ادامه داد: ما هیچ چیزی را پنهان نمیکنیم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما خیلی چیزها را پنهان کردهاید.
متهم پاسخ داد: من چیزی را پنهان نکردم من هیچ وقت تقاضای ارفاق از شما ندارم.
این متهم ادامه داد: برای من کلیپ ساختهاند. دو زونکن ۷۳۰ صفحهای علیه بنده در رسانهها کار شده است.
متهم امامی به نماینده دادستان گفت: لایه اول را به لایه دوم و سوم ربط میدهند و وقتی نمیتوانند ثابت کنند توهین میکنند.
این متهم افزود: آقای مسعودی مقام شما مواردی را در حمایت از کیفرخواست میپرسید و سوالهایی را میپرسید؛ اما سوالهایی را در جهت حمایت از متهم نمیپرسید.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما دفاع نمیکنید پراکنده مواردی را میگویید من همیشه گفتهام که من در دادگاه با افراد صحبت میکنم و بیرون از دادگاه صحبتی ندارم.
قاضی مسعودی مقام در ادامه گفت: اگر میخواستم ذهنیتی ایجاد کنم روز اول که وکیل شما به من مراجعه کرد و قصد داشت مطالبی را در مورد فساد در بانک سرمایه بگوید اجازه میدادم که این ذهنیت برای من ایجاد شود. شما یاد گرفتهاید که مطالبی را هر جلسه پراکنده بگویید؛ اما عملکرد خود را نمیگویید. وکیل شما حق ندارد در مسائل دیگران دخالت کند. در چارچوب ضمانتنامهها دفاعیات را ارائه دهید اگر قبول ندارید توضیح دهید. اینجا دادگاه است تلاش نکنید که ما را عصبانی کنید. ما رسیدگیها را انجام میدهیم، در دو جلسه قبل نیز وکیلتان قبل از شما اجازه گرفت و گفت لایحه داریم و میخواهیم بخوانید، وکیل شما دیگر حق دفاع ندارد تا دفاع شما تمام شود و بعد مجدداً میتواند دفاع کند.
متهم امامی گفت: من در زندان حتی یک تذکر کتبی هم ندارم.
متهم امامی گفت: همانطور که اطلاعات ذی قیمتی به دست شما رسیده اطلاعات ذی قیمتی نیز ما در اختیار داریم.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: شما دفاع نمیکنید. وکیل شما میگوید ۳۵ جلد از ۱۴۴ جلد پرونده را خوانده است، شما اصلاً دفاع نمیکنید شما فکر میکنید که هرچه را بگویید همه باید بپذیرند.
متهم امامی گفت: اگر دفاع آخر در دادسرا گرفته میشد و پرونده من کارشناسی میشد، اگر آخرین گزارش آگاهی در مورد پیگیری پولشویی به نتیجه میرسید و به امامی و فرزان میرسید و ۳ ماه طول میکشید مشمول استجازه نمیشد.
متهم امامی ادامه داد: قهرمانی گفته است که ما ۳ ضابط داشتیم و تشخیص با بازپرس است. لطفاً بفرمایید کدام ضابط ردیابی مالی را انجام داده و کدام ضابط به شما گفته بخشی از وجوه حاصل از عملیات به حساب من ریخته شده.
متهم امامی گفت: این نوع کیفرخواست و موضوع یک جایش میلنگد. شما هنوز یک ادله نیاوردهاید که در دبی به کدام حساب فرزان پول رفته است، اینکه الان فقط به این نتیجه رسیدید؛ هدایتی که محاکمه شد از ۲۰:۳۰ خودم شنیدم که آقای قهرمانی گفت یک سیمکارت هم به نامش نبوده است. شما زندگی من را شخم زدید.
متهم امامی ادامه داد: من میگویم این پرونده برای من ساخته شده و دلایلم را نیز میگویم؛ ما واممان را تسویه کردهایم و ضابط گفته است که بحث ما مشارکت در قیر است.
وی افزود: ما قراردادی را با یک شرکت در امارات بستیم تا به نوعی قیر را از طریق ریلی به ازبکستان صادر کنیم.
متهم امامی گفت: حمل بار از پالایشگاه تهران انجام میشد و حتماً باید کسی را از سمت خود میگذاشتیم تا قیری که در کارخانه مظروف سازی میرفت داخل آن خاک نریزند، با همه مشکلات به این شرکت ۱۴ هزار تن از تعهدات خود را انجام دادیم و ما توانستیم بازار جدیدی را برای کشور ایجاد کنیم فقط ۲ _ ۳ هزار تن از این قیر را از آقای محمدی خریدیم و پول آن را نیز دادیم.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم امامی با بیان اینکه تمام بارنامهها را به لیست و عدد و جزئیات آوردهام، گفت: بنده اگر به جز این ۳ هزار تن و خردهای اگر خریدی داشتم آن را بگویید، از یک شرکتی خرید کردهام و پول آن را دادهام.
این متهم ادامه داد: برخلاف قهرمانی که هیچکدام از تاریخهایش همخوانی ندارد تمام تاریخهای من انطباق دارد.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما قیرها را از چه کسی خریدهاید؟
متهم پاسخ داد: از محمدی.
در این بخش از دادگاه متهم محمدی اظهار داشت که قیرهای خریداری شده بیش از این ۳ هزار تن است و شاید حدود ۱۵ هزار تن باشد که الان به اسناد دسترسی ندارم.
متهم امامی پاسخ داد: بر اساس اسناد ما ۳ هزار تن بوده است.
متهم امامی افزود: من ۳ هزار و ۹۰۰ تن قیر خریدم و فیشهای آن به شرکت نفت صنعت پاسارگاد داده شده است.
این متهم ادامه داد: ۱۰ میلیارد تومان بابت خرید و فروش قیر به محمدی دادم، محمدی در حوزه قیر ارتباطات گستردهای داشت ایشان با پول من شروع به خرید و فروش قیر کرد این را هم بگویم کل قیر نفت پاسارگاد با کارت بازرگانی خودش انجام شده است و اسناد ترخیص برای خود نفت پاسارگاد بوده است.
متهم امامی افزود: من ۱۸ اسفند به آمریکا رفتم اگر میترسیدم برنمیگشتم من در سال ۹۸ هم به فرانسه رفتم شما در اردیبهشت ماه ۹۸ پویانمهر را گرفتید اگر او آدم من بود من برنمیگشتم.
این متهم ادامه داد: شما که ۹۵ من را به خاطر تهاتر بازداشت کردید چطور این ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه نشدهاید، چون اصلاً پروندهای تشکیل نشده بود.
متهم امامی در ادامه گفت: قیر صادراتی را باید صادر کرد، آقای قهرمانی لقبهای ژورنالیستی را کنار بگذارید ما کار واقعی انجام دادیم من ۲۵ شرکت دارم و این اعتراف خودم هست و خودم، خانوادهام و دوستانم عضو هیئت مدیره آنها هستند.
وی ادامه داد: یک رنو ۵ پیدا کنید که بگویید از پول ضمانتنامههاست چرا وقتی قرار است از آقای حسینی تحقیق شود تن و بدن خیلیها به لرزه میافتد من در کجا قیر را فروختم سوال اینجاست که اگر این شرکتها اکنون ۲۰۰ میلیارد پول در حسابشان بود آیا میتوانستم با این ادله پول را بردارم.
متهم امامی گفت: آقای قهرمانی گفت که جلسات عمدهای را با نفت پاسارگاد و با حضور آقای مسعودی مقام داریم که این نشان میدهد که دادگاه پویاست، اما آقای قهرمانی نفت پاسارگاد را در حد یک پفک خریدن پایین میآورد.
متهم امامی ادامه داد: چرا فضاسازی میکنید در زمینه ضمانتنامهها در مورد هیچ شرکتی تبانی پیدا نکردهاند و در مورد پشتیبانی امور دام گفته شد ضمانتنامه گرفتم، چون رضوی هم گرفته است یک بار برای همیشه تکلیف ما را با رضوی مشخص کنید.
متهم امامی بیان کرد: من با وی هیچ شراکتی نداشتم و فقط در شهرزاد یک بار هم همکاری کردیم که آن هم اشتباه کردم. من با خیلیها مراوده مالی داشتم مگر باید جوابگوی رضوی هم باشم.
متهم امامی بیان کرد: در مورد نفت پاسارگاد بسیار خوشحالم که دادگاه پویایی داریم، از شما میخواهم که صحبتهای من را در اختیار نفت پاسارگاد بگذارید و ببینید که آیا به من نمره قبولی میدهند یا خیر.
متهم امامی گفت: نفت پاسارگاد مثل یک بانک میماند دلاویز اعلام کرد که قصد دارد نقدی بفروشد و با این کار دست خیلی از مفسدان را قطع کرد و حتی تا مرحله بازداشت خودش نیز پیش رفت و باعث ریزش مشتریان شد، من تمام خریدهایم در زمان دلاویز از طریق بورس بود.
متهم امامی بیان کرد: شرکتی به نام هرمز پاسارگاد بود که آقای قهرمانی مدعی شد یک راننده تاکسی را رییس آن گذاشتند. البته من این فرد را نمیشناختم، کار در هرمز پاسارگاد با ضمانتنامه بانکی بود. این شرکت ۲۵ میلیارد تومان سود داد.
متهم امامی ادامه داد: کل قیری که ما خریدیم ۶ هزار تن بود. چگونه میتوانستیم اینجا را حیات خلوت کنیم، دلاویز همه روالها را نقدی کرد من اگر به بانک و صندوق ذخیره بدهکار باشم یک ریال به نفت پاسارگاد بدهکار نیستم.
متهم امامی خطاب به نماینده دادستان گفت: فرمودید که قیر را بردند و پولهایش را ندادند حرف شما درست نبود.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: حیدرآبادی روز گذشته یک سری اقاریر داشت که بخشی در رابطه با شما و خودروی لکسوز بود. قرار بود یک مغازه از شما بگیرد.
متهم امامی پاسخ داد: از من در مورد حیدرآبادی نپرسیده بودید، حیدرآبادی در بانک سرمایه در مدتی که مدیرعامل بانک بود چه کرد؟
رییس دادگاه گفت: حیدرآبادی ادعا کرد غندالی وی را منصوب کرده است.
متهم امامی گفت: شما خودتان عاقل هستید و میدانید چه شخصی میتواند چه شخصی را منصوب کند و یا نمیتواند. سال ۸۹ با زاهدی آشنا شدم وی یکی از مدیران ارزی بود و ۳۰ سال سابقه در بانک صادرات دارد.
متهم امامی افزود: زمین بانک صادرات زمین حاصلخیزی برای فساد است، اما سالها مدیریت یک مدیر در درجات بالای بانک صادرات بوده که یک تذکر کتبی ندارد.
وی بیان کرد: بنده مشتری بانک ۳۰۴۶ آن هستم، اعلایی، نانشیان و شیانی همه آنها از بانک صادرات به سرمایه آمدند، زاهدی سال ۹۲ بازنشست شد و چند ماهی پیش من آمد.
متهم خطاب به نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص کمالی گفتهاید از اقوام لواسانی است. بله ایشان از اقوام لواسانی است.
متهم گفت: این سنگی که شما در چاه انداختید و میخواهید اثبات کنید که پرونده را درست بستهاید میدانم تجربیات قاضی مسعودی مقام این اجازه را نخواهد داد، اما نمیدانم نتیجه چه خواهد بود.
متهم امامی در ادامه خطاب به نماینده دادستان گفت: قصه را جوری تعریف میکنید که با واقعیت زمین تا آسمان فرق میکند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم امامی گفت: خود زاهدی و وکیلش انقدر از خودشان دفاع نکردند که شما کردید و خیلی از چیزها را پذیرفتند.
متهم امامی گفت: من از خودم دفاع میکنم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به تمامی بانکها تأکید کرده که باید قائم مقام داشته باشند من ادلهام را میگویم. اهل نمایش نیستم، باید انصاف به خرج داد. دو جلسه قبل فرمودید که با پیک موتوری امضا گرفته میشد از شما میخواهم بروید دوربینها را ببینید که در روزی که ادعا دارید غندالی در جلسه بوده آیا در آنجا حضور داشته است یا نه؟
متهم امامی گفت: عنوان شد که انتصاب یک قیمت داشت و عزل یک قیمت دیگر، اما رشوه باید با عزل و نصبها مطابقت تاریخی داشته باشد از شما میخواهم که تاریخهای عزل و نصب و مبایعه نامهها را ببینید.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده بانک سرمایه ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: از امامی خواهش میکنم که انقدر سیاهنمایی نکند. به جای آن از خودتان دفاع کنید، اساسنامه بانک سرمایه و همه بانکها توسط بانک مرکزی تعریف میشود، اما مقوله قائم مقام در آن تعریف نشده.
نماینده بانک سرمایه بیان کرد: امامی راجع به پیامکها باید توضیح دهد چرا که شما مشخصاً در پیامکها اسم شرکتها و کارتنخوابها را آوردهاید و این یکی از شاهکلیدهای بانک سرمایه علیه شماست.
نماینده دادستان گفت: امامی در خلال تعطیلی دو جلسه صحبتهایی میکند، اما در اینجا چیز دیگری را القا میکند شرکتها از فرزان بوده و بانک با شما بوده و با یکدیگر مشارکت داشتید و پولشویی شما جداگانه در حال رسیدگی است، ۲۷ میلیارد در حساب مادر شما و ماشینهایی به خواهر شما و پولهایی به حساب دامادهای شما رفته است.
نماینده دادستان بیان کرد: کالاهای صادراتی صادر شده و به حسابهای معرفی شده از سوی فرزان واریز شده است، و بخشی از پولها به آلمان رفته است.
نماینده دادستان عنوان کرد: امامی خود را از گندم تبرئه میکند، اما بر اساس شواهد به نظر میرسد گندم را فرزان برداشته و قیرها با امامی بوده است، در مورد راهبردپویان پاسخ اظهارات ما را ندادهاند به حساب نفت پاسارگاد کارمند امامی واریزیهایی داشته است و امامی مدعی است که از راهبرد پویان خرید داشته، اما اگر از راهبردپویان بوده باید به حساب راهبردپویان میرفته، نفت پاسارگاد اصلاً برای کسی قیر نگه نمیدارد.
قهرمانی بیان کرد: ما میگوییم مگر میشود از شرکتی قیر خرید و قرارداد نداشته باشد؟ بر اساس کدام قرارداد قیر خریدهاید؟ کارمند شما پول واریز کرده. قرارداد را ارائه دهید.
نماینده دادستان گفت: المُدرسیه به نفت پاسارگاد از راهبردپویان برای عقد قرارداد معرفی شده، المدرسیه سمت عقد قرارداد نداشته و مدیر راهبردپویان قرارداد را امضا میکرده است. سید سعید حسینی مگر تا به حال به نفت پاسارگاد رفته است؟
قهرمانی ادامه داد: سید هادی هاشمی برادر خانواده دامادتان چرا ضمانتنامههای شرکت میرحسینی را به عنوان ضمانتنامه و پشتوانه قرارداد هرمز پاسارگاد کرده است.
قهرمانی نماینده دادستان درباره تعداد جلدهای پروندهها نیز گفت: این پرونده در دو قسمت بوده است یکی از آن در شعبه یک دادسرای پولی و بانکی بوده است و دیگری در دادسرای امور اقتصادی بوده است.
قهرمانی ادامه داد: در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت نفت پاسارگاد یک نامه با یک شماره و یک تاریخ و دو محتوا وجود دارد که فسادها را بیشتر عیان میکند.
قهرمانی اضافه کرد: در پشتیبانی امور دام به هادی رضوی و بانک دی رسیدیم. برآورد ما این است که تبانی وجود داشته است در خصوص هرمز پاسارگاد هم در آن زمان در آن مقطع زمانی همه مشتریان کنار میروند و شرکت زیرمجموعه یعنی هرمز پاسارگاد از نفت پاسارگاد میخرند هرمز پاسارگاد با ضمانتنامه مردم ضمانتنامه فرهنگیان انجام شده است و جیب امامی را پر از قیر میکند. صندوق ذخیره و بانک سرمایه را خالی کردید شما اموال مردم را تاراج کردید قیرها را فروختید.
نماینده دادستان درباره ملکی که به عنوان رشوه به زاهدی داده شده است، گفت: یک ملکی بوده است که محمدی و زهرابی برای زاهدی میگشتند در نتیجه ملکی که محمدی پیدا کرده است زاهدی قبول میکند و آن را میپذیرد این ملک به نام خواهر امامی است ما زاهدی را در این خانه بازداشت کردیم؛ هرچند میخواستند ملک را بفروشند، اما با پیگیریهای ما این کار انجام نشده است.
قهرمانی افزود: تعامل زاهدی و امامی بیشتر از اینهاست در شرکت پوششی تجارت قشم ۱۵ میلیارد تومان بابت قرارداد مازوت داده میشودکه ارزش آن ۳۰ میلیارد بوده است ضیایی گفته است هیچ مازوتی وجود نداشته است در این شرکت زاهدی عضو هیئت مدیره بوده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: زاهدی را به عنوان عضو ریاست میآوردند و در دوره بیرانوند نیز مدیران را تحمیل میکنند که زاهدی، پویانمهر و فاروقی باید کجا باشند. زاهدی مدیریت میکرده است و با بخشایش نیز هماهنگ بوده است و ضمانتنامهها به شعبه اسکان میرفته است و آنجا کار انجام میشده است.
نماینده دادستان ادامه داد: اگر آقای امامی بیشتر فکر کند یادش میافتد که چه کسانی کارچاق کنی میکردند.
در پایان جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه در بانک سرمایه مواردی داریم که خودشان را عدالت محور نشان میدادهاند، گفت: به عنوان مثال خانی را داریم که شکایتهایی را میکرده است، اما از آن طرف اقداماتی انجام داده است.
همچنین در این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام جلسه رسیدگی بعد را اول آذر ۱۳۹۹ ساعت ۸ و نیم اعلام کرد.
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