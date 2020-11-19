سخت ترین چالش خانواده ها در مهاجرت

مریم داودوندی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دغدغه‌های فکری و مسائل پیش روی افراد و خانواده‌ها پس از مهاجرت، اظهار داشت: برخی از افراد به صورت خانوادگی و برخی تنها تصمیم به مهاجرت به شهر یا کشوری دیگر می‌گیرند. هر یک از این دو گروه ممکن است با چالش‌های مختلف اجتماعی و فردی مواجه شوند و توجه به ابعاد این قضیه جهت پیشگیری از برخی عواقب و مشکلات احتمالی بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه برخی از خانواده‌های دارای فرزند نوجوان، پس از مهاجرت گاه چالش‌هایی با نوجوان‌شان خواهند داشت، عنوان کرد: دوره نوجوانی دوره‌ای است که فرد در مرحله هویت یابی است که در این مسیر گاه دچار تعارضاتی می‌شود. نوجوانان حتی در جامعه‌ای که در آن رشد کرده اند، نیز ممکن است بحران‌های درونی و تعارضات با خانواده را تجربه کنند.

این روانشناس افزود: پس از مهاجرت علاوه بر اینکه والدین دچار تردید در اصول و قواعد شخصی و اجتماعی می‌گردند، نوجوان نیز در معرض تفاوت‌های فرهنگی محل زندگی جدید قرار خواهد گرفت، در این شرایط او باید بتواند تا ارزش‌های خود را بشناسد و تثبیت کند و در این راه باید اقدامات زیادی انجام دهد.

داودوندی با بیان اینکه یکی از سخت‌ترین چالش‌های خانواده‌ها پس از مهاجرت، تغییرات نوجوان و تمایل او به همرنگی با جامعه و فرهنگ جدید است، گفت: پیشنهاد می‌کنیم که خانواده‌ها علاوه بر دریافت خدمات مشاوره‌ای، بیشتر خود را به فرزندانشان نزدیک نگه داشته و سعی کنند دنیا را از دریچه دید آن‌ها ببینند و به جای مقابله با آنها در کنارشان قرار گیرند. همچنین والدین سعی نکنند که با پافشاری، اصرار و تحمیل کردن قوانین خود، شرایط را بهبود بخشند.

وی در ادامه درباره تعارضات زوجین پس از مهاجرت نیز گفت: گاهی زوجین تعارضات و اختلافات حل نشده‌ای از دوره زندگی در مکان مبدأ دارند که در جهت بهبود و اصلاح آن اقدامات مناسبی انجام نداده‌اند. پس از مهاجرت ممکن است تحت انواع فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محل اقامت جدید تعارضات حل نشده قبلی شدت یافته و روابط آنها شکننده‌تر از قبل و حتی مستعد جدایی شوند. گاه تحت شرایط استرس زا تفاوت‌ها و اختلاف‌ها نمایان می‌شوند.

وی بیان داشت: همیشه توصیه می‌کنیم اگر زوجین دارای تعارض زناشویی هستند و در رابطه پرتنشی به سر می‌برند، حتماً قبل از مهاجرت به حل و فصل مشکلات خود پرداخته و یا اگر هم مهاجرت کردند به سرعت از خدمات درمان مشاوره‌ای بهره ببرند تا از شدت گرفتن مشکلات پیشگیری شود.

داودوندی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه افراد پس از مهاجرت برای ازدواج باید چه نکاتی را مورد توجه قرار دهند، خاطر نشان کرد: حتماً این افراد باید قبل از ازدواج از یک متخصص با صلاحیت، مشاوره بگیرند و معیارها و ارزش‌های خودشان را دقیق‌تر بشناسند. همچنین از به هنجار بودن معیارهای خودشان مطمئن شوند و راهکارهایی جهت شناخت فرد مقابل و نیز انعطاف‌پذیری روانشناختی را کسب نمایند.

این روانشناس تأکید کرد: یکی از مسائلی که مهاجرین مجرد با آن مواجه می‌باشند محدودیت انتخاب همسر با ویژگی همخوان است، لذا این افراد به هیچ عنوان نباید به گزینش همسر از میان دایره‌ی محدود افراد دور و بر خود که ممکن است مشکلات بارزی داشته باشند، اقدام نمایند. همچنین نباید بر اساس محدودیت‌های زمانی دست به اقدام عجولانه در همسر گزینی بزنند، زیرا منجر به مشکلات آتی خواهد شد. بنابراین، این موضوع نیاز به دقت کافی دارد و افراد می‌بایست از مشاوره‌های لازم در این خصوص بهره‌مند شوند.