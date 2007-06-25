تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز دوشنبه چهارم تیرماه سال 1386 هجری شمسی مصادف است با دهم جمادی الثانی سال 1428 هجری قمری و بیست و پنجم ژوئن سال 2007 میلادی.

* تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان امروز ساعت 10 صبح در آکادمی ملی المپیک پیگیری می شود. همچنین تمرین بعدازظهرهم ساعت 17 در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

* در ادامه جلسات کنفرانس مطبوعاتی ملی پوشان، ساعت 16:30 دقیقه امروز در محل آمفی تئاتر کمپ تیم های ملی برگزار و طبق اعلام قبلی علیرضا واحدی نیکبخت، جواد کاظمیان و رضا عنایتی پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهند بود. البته با توجه به حذف نام نیکبخت از تیم ملی و همچنین شرکت کاظمیان در کنفرانس مطبوعاتی چند روزگذشته، احتمالا 2 بازیکن جدید به جای آنها در کنفرانس امروز شرکت می کنند.

* در ادامه برگزاری رقابت های دوستانه فوتبال، امروز دیدار زیر برگزار می شود:

- قطر - ترکمنستان

* دیدار نهایی رقابت های فوتبال جام امیر کویت امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:

- القادسیه - السالمیه

* از امروز فصل نقل و انتقالات هفتمین دوره لیگ برتر بصورت رسمی آغاز می شود.