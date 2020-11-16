به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چوبینه پیشنهاد تعطیلی دو هفتهای تهران از طرف شهردار تهران و دیگر نهادها و صاحبنظران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به نظرات کارشناسی کارشناسان و صاحبان فن تعطیلی دوهفتهای میزان مراودات افراد را به ویژه در محیطهای شلوغ کم میکند و میتواند به کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا کمک کند اما قطعاً به صفر نمیرساند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هشدار نسبت به این مسئله که اگر تعطیلی منجر به برگزاری مراسمات، مسافرتها، تفریحات و دورهمیها شود هیچ کمکی به قطع زنجیره کرونا نخواهد کرد و فقط آسیب اقتصادی را متوجه مردم و کشور میکند، افزود: ولی اگر دولت و مردم در کنار هم دو هفته سختی بکشند و این فرایند را با هم از یک نقطهای آغاز و در یک نقطهای به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی و سیاستهای حاکمیتی پایان دهند، قطعاً میتواند زنجیره را به حداقل برساند.
چوبینه با بیان اینکه بعد از تعطیلی دو هفتهای و رعایت مسائل بهداشتی در این مدت، امکان شناسایی بیماران و جداسازی آنها از دیگران برای مدیران عرصه بهداشت و درمان راحتتر است، عنوان کرد: این وقفه دو هفتهای باعث میشود که با قابل کنترل شدن زنجیره، کادر درمان و سلامت کمی استراحت کنند و علاوه بر این با مصیبتهایی که با این حجم عظیم در این روزها شاهد هستیم روبرو نخواهیم بود. در واقع اگر این تعطیلی و وقفه با کیفیت مطلوب و برنامه خاص انجام شود فوتیها را به اندازه قابل توجهی کاهش میدهد و از طرف دیگر زنجیره انتقال بعد از آن قابل کنترلتر است.
مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران، در پایان یادآور شد: دولت و سیستم بهداشت و درمان نباید از این فرصتی که میتواند تعطیلی دو هفتهای برای شناسایی بیماران و افراد علامتدار به وجود بیاورد مغفول بماند و نباید این افراد به حال خود رها شوند، چرا که این کار سیکل و چرخه را دوباره تشدید میکند. به عبارت دیگر باید برای بعد از این دو هفته نیز برای شناسایی، جداسازی و کنترل، برنامه و دستورالعمل مدون داشته باشد.
مدیرعامل شرکت شهر سالم مطرح کرد
تعطیلی تهران، فرصتی برای استراحت کادر درمان و کنترل زنجیره انتقال
مدیرعامل شرکت شهر سالم تاکید کرد: تعطیلی دو هفتهای تهران باعث میشود که با قابل کنترل شدن زنجیره، کادر درمان و سلامت کمی استراحت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چوبینه پیشنهاد تعطیلی دو هفتهای تهران از طرف شهردار تهران و دیگر نهادها و صاحبنظران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به نظرات کارشناسی کارشناسان و صاحبان فن تعطیلی دوهفتهای میزان مراودات افراد را به ویژه در محیطهای شلوغ کم میکند و میتواند به کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا کمک کند اما قطعاً به صفر نمیرساند.
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