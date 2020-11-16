به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیتالله عبدالکریم عابدینی در دیدار مدیرکل و کارکنان کتابخانههای عمومی استان قزوین با اشاره به نزول قرآن در شبی مبارک در ماه باعظمت رمضان اظهار کرد: آنچه که کتاب و کتابخوانی و کتابخانه را برکت میدهد این است که همه متوجه شوند عَلَم کتابهای شما به دست قرآن کریم و برکت اصلی در آیات این کتاب است.
وی بیان کرد: راه اندازی پویش کتابخوانی در خانوادهها با توجه به زمان بیشتری که در روزهای محدودیت بیماری کرونا وجود دارد، میتواند پیشنهاد جالب و اثرگذاری باشد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: با اجرای پویش کتابخوانی میتوان چند خانه را مورد هدف قرار داد و برخی کتابهای عمومی را به افراد در هر خانواده امانت بدهید و بازخورد آن را پیگیری کنید. برای دستیابی به نتایج بهتر میتوان از شرایط تشویقی و ایجاد انگیزه استفاده کرد که شاید از این راه بتوان کار ویژه ای در حوزه کتاب خوان کردن مردم در درون منازل انجام داد.
آیت الله عابدینی اذعان کرد: اگر کتاب و کتابخوانی نهادینه شود، میتواند اثرگذاری بالایی در حوزههای محتلف در جامعه داشته باشد و با پیشنهادات ویژه میتوان طرحهای خوبی را به طور مستمر ادامه داد. همچنین نباید از ظرفیت مساجد در راه اندازی کتابخانه غافل شد.
وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسه کتابخوانی صهباء ولا که به پیشنهاد یکی از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام گرفت، گفت: با پیشنهاد این دانشجو در یکی از کلاسهایی که داشتیم جلسه کتابخوانی با عنوان صهباء ولا را آغاز کردیم که هر جلسه بعد از خواندن یک کتاب به بحث و گفتوگو در مورد آن میپرداختیم که خوشبختانه این طرح بعد از فضای دانشگاه به جهاد و سپاه و مکانهای دیگری سرایت یافت و به عنوان طرح ملی حلقههای معرفت بازنشر شد.
نظر شما