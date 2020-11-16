به گزارش مهر، نورمحمد فردی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان اظهار کرد: با اعلام مصوبات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا طرح جامع اعمال محدودیت‌ها برای کنترل کرونا با سطح‌بندی شهرها به مناطق قرمز، نارنجی و زرد از روز شنبه اول آذر ماه در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: هر تصمیمی که در ستاد ملی کرونا گرفته می‌شود بر اساس همکاری مردم و دستگاه‌ها در رعایت اصول پروتکل‌های بهداشتی است در این راستا باید تلاش شود در سایه همراهی و همکاری مردم و رسانه‌های گروهی با کاهش تجمعات از میزان شیوع بیماری کاسته شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در ادامه سخنان خود با تقدیر از همکاری و همراهی همیشگی اصحاب رسانه خواستار اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه شد و تصریح کرد: رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی به‌ویژه در اصول خود مراقبتی در کنار همراهی حداکثری با تصمیمات ستاد ملی در اعمال محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌ها ضرورتی است که باید بیش از پیش مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

وی بر نقش مؤثر رسانه‌های گروهی در خصوص حمایت همه‌جانبه و اقناع‌کننده آنها تأکید کرد و یادآور شد: حمایت همه‌جانبه و اقناع‌کننده رسانه‌ها می‌تواند فضای اجرا را گسترده‌تر کرده و طرح مذکور را با حداقل برخوردهای تنبیهی و انضباطی پیش ببرد.

به گفته وی قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در گرو رعایت دقیق قرنطینه کامل از سوی بیماران کرونایی است که این مهم نیازمند توجه و فرهنگ‌سازی از سوی مردم است.