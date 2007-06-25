حضور کتابداران ایرانی در اجلاس ایفلا قطعی نیست / کتابداران نمی توانند با هزینه شخصی به آفریقای جنوبی بروند

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه حضور ایران در اجلاس ایفلا گفت: ایران از سال 1346 در اجلاس ایفلا شرکت کرده است اما چون در آن زمان تعداد کتابداران ما کم بوده است، اولین حضور ما در ایفلا با یک یا دو کتابدار بوده است. در دوره های بعدی ایفلا نیز ما به دلیل مشکلات مالی و ارزی و بعضاً ندادن ویزا از جانب کشورهایی که با ایران مشکلات سیاسی و ایدئولوژیک دارند، همیشه با یک نوسان در حضور کتابدار ایرانی مواجه بوده ایم.

وی افزود: هر چه کشور میزبان دورتر باشد، هزینه رفت و آمد برای کتابداران ما بیشتر است. افزون بر این دولت فقط حاضر به تامین هزینه کتابدارانی است که مقاله ای ارائه می کنند. وقتی مقاله هم عامل کمک مالی دولت به مقاله نویس و شرکت او در ایفلا باشد، طبیعتاً تعداد شرکت کنندگان هم کمتر می شود و نمی توان برای حضور موثر ایران افق مناسبی متصور بود.

فتاحی اضافه کرد: از سوی دیگر کتابداران ما نمی توانند در ایفلاهایی که در کشورهایی مانند اسرائیل (سال 2000 میلادی) و یا آمریکا برگزار شده و می شود، شرکت کنند. متاسفانه اینگونه مشکلات به مرور زمان بیشتر شده و می شود. با این وجود فکر می کنم که بهترین حضور ایران در اجلاس جهانی ایفلا به سال 1995 و در ترکیه (استانبول) برمی گردد که تعداد 35 نفر از کتابداران ما در اجلاس جهانی ایفلا شرکت کرده بودند. البته در اجلاس سال گذسته سئول (کره جنوبی) نیز هفت نفر ایرانی درخواست شرکت کردند که مقاله دو نفر از آنها ( من و دکتر پری رخ) پذیرفته شد و در اجلاس شرکت کردند.

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با اشاره به ناچیز بودن بودجه های بخش پژوهش در ایران، گفت: مبالغی که دولت گاه برای حضور کتابداران در اجلاس ایفلا اختصاص می دهد از بخش بودجه های پژوهشی است که با توجه به رقم بسیار پائین این گونه بودجه ها نیز، مبلغی که به کتابداران شرکت کننده در اجلاس امسال ایفلا اختصاص داده شده در حد صفر است. در واقع دولت تنها از کسانی حمایت مالی می کند که مقاله ای برای ارائه داشته باشند و افراد دیگر باید با هزینه شخصی خوشان به ایفلا بروند.

وی با اعلام اینکه هنوز حضور کتابداران ایرانی در اجلاس امسال ایفلا قطعی نشده است، گفت: کمیسیون های تخصصی ایفلا هنوز نتایج بررسی مقالات ارائه شده را اعلام نکرده اند و قرار است مرداد ماه این کار انجام شود.

فتاحی اضافه کرد: به هر ترتیب حضور ایران در اجلاس امسال ایفلا حتی در سطح مقامات اجرایی مسجل است، اما مهم حضور کتابداران است که هنوز مشخص نیست آیا آنها می توانند در اجلس جهانی مربوط به خودشان شرکت کنند یا نه؟

به گزارش مهر، فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابخانه ای ایفلا IFLA وابسته به یونسکو، یک انجمن غیردولتی است که با هدف ایجاد شرایط مناسب برای پیشبرد تفاهم مشترک میان کشورها، گفتگو و اجرای برنامه های مشترک تحقیقاتی در زمینه کتابداری و علوم وابسته به اطلاع رسانی تشکیل شده است. این اتحادیه بین المللی از سال 1927 تاکنون کنگره سالانه ای را با شرکت موسسات، انجمن ها و کشورهای عضو برگزار کرده است. هفتاد و سومین کنفرانس و شورای عمومی ایفلا، با موضوع "کتابخانه ها در دنیای آینده، ارتقا، توسعه و مشارکت" با شرکت کتابداران فعال در کتابخانه های ویژه کودکان، کتابخانه های مدارس، کتابخانه های عمومی و متخصصان کتابداری با تجربه برای کودکان معلول از 19 تا 23 اگوست 2007 در دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شود.