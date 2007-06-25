سرانه درمان در ایران یک پنجم کشورهای حوزه خیلج فارس است

دکتر علی باغبانیان در ارتباط با سهم ناچیز سلامت از درآمد ناخالص ملی، به خبرنگار مهر گفت: به رغم تاکیداتی که در برنامه چهارم توسعه و همچنین چشم انداز 20 ساله نظام صورت گرفته اما سرانه سلامت افراد جامعه به شدت پایین است.

وی با اشاره به اینکه سرانه سلامت از درآمد ناخالص ملی در آمریکا و اروپا، بیش از 11 هزار دلار است، گفت: میزان سرانه سلامت در ایران نه تنها با این قبیل کشورها قابل مقایسه نیست، بلکه وضعیت ایران در قیاس با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز پایین تر و کمتر است.

باغبانیان با اظهار تاسف از اینکه در بحث بهداشت و درمان دچار چالش و مشکل هستیم، تاکید کرد: سرانه درمان در ایران، بین یک چهارم تا یک پنجم کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه و اینکه تاکید 11 مواد از این قانون به بحث سلامت است، افزود: در برنامه چهارم به ارتقاء سلامت تاکید شده اما آنچه در حال حاضر شاهد هستیم، فاصله گرفتن با اهداف این برنامه است.