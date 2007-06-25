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۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۶

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

سرانه درمان در ایران یک پنجم کشورهای حوزه خیلج فارس است

سرانه درمان در ایران یک پنجم کشورهای حوزه خیلج فارس است

در قانون اساسی به صراحت بر وظایف دولت در قبال تامین رفاه اجتماعی و سلامت مردم جامعه و همچنین پیشگیری در امر بهداشت و درمان تاکید شده است.

دکتر علی باغبانیان در ارتباط با سهم ناچیز سلامت از درآمد ناخالص ملی، به خبرنگار مهر گفت: به رغم تاکیداتی که در برنامه چهارم توسعه و همچنین چشم انداز 20 ساله نظام صورت گرفته اما سرانه سلامت افراد جامعه به شدت پایین است.

وی با اشاره به اینکه سرانه سلامت از درآمد ناخالص ملی در آمریکا و اروپا، بیش از 11 هزار دلار است، گفت: میزان سرانه سلامت در ایران نه تنها با این قبیل کشورها قابل مقایسه نیست، بلکه وضعیت ایران در قیاس با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز پایین تر و کمتر است.

باغبانیان با اظهار تاسف از اینکه در بحث بهداشت و درمان دچار چالش و مشکل هستیم، تاکید کرد: سرانه درمان در ایران، بین یک چهارم تا یک پنجم کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه و اینکه تاکید 11 مواد از این قانون به بحث سلامت است، افزود: در برنامه چهارم به ارتقاء سلامت تاکید شده اما آنچه در حال حاضر شاهد هستیم، فاصله گرفتن با اهداف این برنامه است. 

کد مطلب 507307

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