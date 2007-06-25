به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمدجعفر مجرد در حاشیه هفتاد و هفتمین اجلاس بانک تسویه حساب بین‌المللی (BIS) در شهر بال سوئیس، با بیان خبر فوق افزود:ما سهم دلار از ترکیب ذخایر ارزی خود را کاهش داده ایم و با توجه به

فشارهای سیاسی که بر ایران وارد می‌شود، تصمیم گرفتیم کلیه مبادلات ارزی دلاری خود را متوقف کنیم و اکنون در حال طی کردن این روند هستیم.

وی افزود:‌ ما اکنون هیچ‌گونه مبادله‌ای به دلار انجام نمی‌دهیم و از این رو نیازی به حفظ دلار در ذخایر ارزی خود نداریم.

وی افزود: مقامات بانک مرکزی معتقدند نباید سیاست بر نظام بانکی جهان تاثیر بگذارد و حتی بانک فدرال امریکا نیز چنین اعتقادی دارد.

مجرد افزود: سهم یورو در ذخایر ارزی ایران بسیار افزایش یافته و ما از افزایش ارزش این ارز بسیار خشنود هستیم.

به گفته وی، 10 درصد ذخایر ارزی ایران به صورت طلا نگهداری می‌شود که این رقم در سایر کشورهای در حال توسعه نیز 10 تا 12 درصد است.

وی افزود: بخشی از ذخایر ارزی ایران نیز که حدود 12 میلیارد دلار است در حساب ذخیره ارزی نگهداری می‌شود. وی افزود: حساب ذخیره ارزی برای رفع کسری بودجه دولت به هنگام کاهش درآمدهای ارزی تاسیس شده است، اما دولت در سال گذشته با وجود نداشتن کسری بودجه، از حساب ذخیره ارزی برای توسعه اشتغال و انجام پروژه‌های زیربنایی

استفاده کرد.

مجرد اضافه کرد که دولت دیگر قصد ندارد در سال مالی جدید از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند. وی نرخ تورم در سال جاری را 10 تا 11 درصد و در سال آینده زیر 10 درصد برآورد کرد.

بر اساس این گزارش،ایران از مدتی پیش در جهت تبدیل ذخایر دلاری خود به رزهای دیگر به ویژه یورو اقدام کرده است. بانک مرکزی ایران در ماه مارس اعلام کرد سهم دلار در ذخایر ارزی ایران از40 درصد در ماه دسامبر به 20 درصد کاهش پیدا کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران نیز ذخایر ارزی این کشور را در سطح بسیار مطلوب اعلام کرده است.