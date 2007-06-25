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۴ تیر ۱۳۸۶، ۹:۱۰

در تماس تلفنی ؛

وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا مسائل جنوب لبنان را بررسی کردند

وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا مسائل جنوب لبنان را بررسی کردند

وزیر امور خارجه اسپانیا در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، آخرین رخدادهای جنوب لبنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  موراتینوس وزیر امور خارجه اسپانیا در این گفتگو با تبیین مناسبات متین و رایزنی های مستمر بین المللی مقامات عالی دو کشور و با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی ایران، خواستار مساعدت تهران به منظور حقیقت یابی و آگاهی در مورد اسباب رخ داد کشته شدن چهار سرباز اسپانیایی یونیفل شد.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن محکوم کردن این حادثه، تصریح کرد که به سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت ماموریت خواهد داد که در چارچوب مشورتهای خود با سفیر اسپانیا در لبنان و از طریق رایزنی با طرف های لبنانی، مساعی خویش را جهت آگاهی یافتن نسبت به جزئیات و دلایل این رخداد به عمل آورد.

کد مطلب 507314

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