حذف محدودیت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی / توسعه آموزش مجازی در مقطع کارشناسی ارشد

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با مهر از تدوین برنامه های توسعه کیفی برای ارتقاء هر چه بیشتر مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی خبر داد و گفت: رشته های کارشناسی ارشد به صورت کاربردی در کشور توسعه پیدا می کند تا فارغ التحصیل هر رشته ای بتواند وظیفه خود را به طور مشخص انجام دهد.

وجود 43 رشته در مقطع کارشناسی ارشد شاخص بزرگی در کشور است اما تمامی رشته های مرتبط با علوم پزشکی باید در نظام ارائه خدمات ارتقاء کیفی پیدا کنند و راهکار این ارتقاء رشد کمی و کیفی رشته های کارشناسی ارشد است.

وی یکی از مهمترین برنامه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت را برداشتن محدودیت برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی عنوان کرد و گفت: بر اساس این برنامه سعی داریم این امکان ایجاد شود که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی بتوانند در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی شرکت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: اگر هم برخی از فارغ التحصیلان کارشناسی زمینه لازم برای شرکت در دوره های علوم پزشکی را نداشته باشند سعی می شود با تدوین دوره های پیش نیاز، این نیاز مرتفع شود.

وی یاد آور شد: معتقدیم فارغ التحصیلان گروه های مختلف علوم پزشکی از پایه مناسبی برای شرکت در دوره کارشناسی ارشد علوم پزشکی برخوردارند و در صورت تعریف این پیش نیازها برای همه، اکثریت افراد امکان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی را پیدا می کنند.

عین اللهی گفت: استفاده از امکانات جدید انتقال اطلاعات در رشته های کارشناسی ارشد مد نظر قرار گرفته است و با توجه به راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بحث استفاده از کلاس های مجازی پیگیری شده است و به زودی در بخش های دیگر نیز راه اندازی می شود.

وی افزود: بسیاری از دانشگاه های پیشرفته دنیا از روش مجازی استفاده می کنند و آن رشته هایی که نیاز به زمینه حرفه ای و مهارتی ندارد را می توان با ایجاد فضای مجازی در کشور راه اندازی کرد و در حال بررسی رشته هایی هستیم که با این شکل قابلیت کاربردی داشته باشند.

معاون وزیر بهداشت گفت: هم اکنون تله کنفرانس یکی دیگر از روش های مجازی است که دانشگاه های دنیا نیز مورد استفاده است. با استفاده از این روش می توان با هزینه کمتر از توان بهترین اساتید با کمک ارتباطات الکترونیکی و کلاس های آموزش از راه دور بهره ببریم.