بررسی لایحه سزامی در مجلس به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه دو فوریتی سزامی با توجه به وجود طرح ها و لوایح مختلف در مجلس در صحن علنی مجلس مطرح نشد و طرح آن به سه شنبه 5 تیر ماه موکول شد.

وزارت علوم پس از تصویب این لایحه توسط دولت، صبح امروز موفق شد لایحه دو فوریتی سزامی را به مجلس ببرد که با حجم طرحهای مجلس مواجه شد.

به گزارش مهر، طرح استفاده از تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان «سزامی» ایده ای بین المللی است که برای نخستین بار در سال 1997 و از سوی هرمان وینیک از مرکز شتابده خطى الکترون در دانشگاه استنفورد آمریکا و گوستاف آدولف ووس از مرکز سینکروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملت ها و گسترش صلح ارایه شد.

این طرح با مشارکت چندین کشور خاورمیانه در نهایت به راه اندازی مرکزی بین المللی موسوم به تابش «سینکروترون» در منطقه خاورمیانه ختم می‌ شود که از چندین سال پیش و تحت نظارت دقیق یونسکو آغاز شده است.

آخرین مهلت ایران برای برطرف کردن تعلیق عضویت در پروژه سزامی تیرماه اعلام شده است. اگر ایران در مدت تعیین شده تمایل خود را اعلام نکرده و حق عضویت خود را پرداخت نکند، عضویت ایران در جلسه آینده شورای سزامی (اوایل جولای) که هر 6 ماه یک بار برگزار می شود، لغو می شود.