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۴ تیر ۱۳۸۶، ۹:۴۲

یکی از نویسندگان نامه به رئیس جمهوری در گفتگو با مهر :

منتقدان از پیام رئیس جمهوری خوشحال شدند / آماده‌ایم به دیدار رئیس جمهوری برویم

منتقدان از پیام رئیس جمهوری خوشحال شدند / آماده‌ایم به دیدار رئیس جمهوری برویم

احمد میدری یکی از 57 اقتصاددان منتقدی که به رئیس جمهوری درباره مسایل اقتصادی نامه نوشته‌اند، گفت: نویسندگان این نامه از پیام رئیس جمهوری مبنی بر گفتگوی "صریح، صمیمی و مستقیم" با منتقدان درباره مسایل اقتصادی خوشحال شدند.

احمد میدری یکی از امضاء کنندگان نامه منسوب به 57 منتقد اقتصادی به رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر از استقبال امضاء کنندگان و طراحان نامه به رئیس جمهوری برای گفتگوی "صریح، صمیمی و مستقیم" با وی خبر داد و گفت: این گفتگو برای کشور بسیار مفید خواهد بود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه نقد سیاست‌ها همواره برای جامعه مفید است، افزود: ضرورت یک جامعه مدرن امروزی نقد است و در سنت اسلامی نیز امر به معروف همان مصداق عبارت نقد است.

وی با اعلام اینکه نویسندگان نامه مذکور از پیام رئیس جمهوری مبنی بر گفتگوی " صریح، صمیمی و مستقیم" خوشحال شدند، اظهارداشت: نویسندگان نامه از اینکه نشستی با رئیس جمهوری داشته باشند و مسائل را به طور صریح بیان کنند، استقبال می کنند.

روز گذشته مرتضی قمری وفا مدیر کل امور رسانه های ریاست جمهوری گفت: دکتر محمود احمدی نژاد از انجام گفتگوی "صریح، صمیمی و مستقیم" با منتقدین اقتصادی استقبال کرد.
   

کد مطلب 507339

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