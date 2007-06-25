مغز همانند پخش کننده MP3 است

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز دپارتمان مغز و ذهن دانشگاه ترنتو که نتایج پژوهش های خود را در مجله "نیچر نوروساینس" منتشر کرده اند، نشان دادند، همانطور که پخش کننده MP3 فایل های موسیقی را به صورت بسته های اطلاعات دیجیتالی که آهنگ را شکل می دهند، به صورت مداوم می شنود و سپس آنها را می خواند، مغز نیز مجموعه ای از تصاویر شی را از رتین چشم که امکان دیدن اشیا را برای چشم فراهم می کند، به صورت مداوم دریافت می کند و سپس آنها را می خواند.

این دانشمندان در خصوص مکانیزم پردازش اطلاعات بصری مغز اظهار داشتند که چشم انسان بطور مداوم تمام حرکات شی مقابل خود را کنترل می کند، سپس در یک لحظه به طرف یک نقطه ثابت می ماند و در این زمان رتین از شی عکس می گیرد. بنابراین درحالی که انسان به شی نگاه می کند، رتین عکس را گرفته و یک سری از تصاویر پی درپی لحظه به لحظه را از تمام زوایای شی و محیط اطرافش با کوچکترین جزئیات به مغز ارسال می کند.

قاب هر عکس به دلیل حرکت چشم با قاب قبلی تفاوت دارد.

بنابراین مغز برای پردازش و رمزگشایی تعداد نامحدودی از "فریم های تصویر" که از زوایای مختلف شی دریافت کرده است، نیاز به یک مکانیزم بصری پرقدرت دارد. عملکرد این مکانیزم با یک سیستم سخت افزاری پیچیده انجام می شود که تصاویر رتینی را دسته بندی می کند.

بنابراین گزارش، این دانشمندان با بررسی تحریکات بصری مغز چند داوطلب مشاهده کردند که مغز در حافظه تمام تصاویر لحظه ای را ذخیره می کند و با به روز کردن مداوم آنها همانند بخش" پرونده ها" در رایانه می تواند تغییرات کوچک و فایل های به روز شده را روی فایل قبلی ذخیره کند و بطور خودکار این به روزسازی را ادامه دهد.

سخت افزار مغز بدون از دست دادن هیچ "بیتی" از اطلاعات بصری عمل می کند و این مکانیزم پیچیده عملکردی همانند عملکرد دستگاه پخش کننده MP3 دارد.