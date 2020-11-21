برگزاری مسابقات برخط گام مهمی برای حفظ آمادگی بدنی ورزشکاران است

سیما شاهزاده حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی و با توجه به تعطیلی برگزاری مسابقات ورزشی و بسته بودن مکان‌هایی که برای آمادگی ورزشکاران مسائلی را ایجاد کرده است، گفت: برگزاری مسابقات به صورت مجازی بستر مناسبی برای کنترل وضعیت بدنی و آمادگی ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی است.

نایب رئیس بانوان هیأت جودو استان قم با اشاره به اینکه هیأت در این راستا مسابقات مختلفی را به صورت مجازی برگزار کرده است، افزود: آخرین مسابقه جودو کاتا در فرم «ناگه نو کاتا» در بخش بانوان به صورت مجازی برگزار شد و طی مراسمی به نفرات برتر این مسابقات جوایز و احکام قهرمانی در آکادمی تخصصی جودو استان توسط رئیس هیئت اهدا شد.

وی از شرکت بیش از ۲۰ ورزشکار در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در آخرین مسابقه مجازی برگزار شده خبر داد و گفت: در رده سنی نوجوانان سحر آل باقر، در رده سنی جوانان مهدیه محسنی و در رده سنی بزرگسالان طاهره سادات موسوی به عنوان نفر اول صاحب مدال طلا شدند..

وی بر ادامه دار بودن این فعالیت‌ها در هیأت جودو تاکید کرد و ادامه داد: هیأت‌های ورزشی مختلف نیز با بهره‌گیری از این شیوه می‌توانند با شروع دوباره مسابقات و بازگشایی باشگاه‌های ورزشی ورزشکار را آماده‌تر در اختیار داشته باشند.

شاهزاده حمزه ضمن تشکر از بانوان به جهت فعالیت و پیشرفت در بخش کاتا گفت: بانوان ورزشکار قمی به ویژه رشته جودو آینده‌ی روشنی را با افتخار آفرینی در میادین مختلف همچون گذشته خواهند داشت.