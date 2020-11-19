مصطفی اردستانی مدافع سالهای دور استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار روز جمعه آبی پوشان برابر فولاد خوزستان گفت: استقلال بازی اول را در لیگ با برد شروع کرد و توانست پس از چند سال که به پیروزی دست پیدا نمی‌کرد این بار سه امتیاز را از آن خود کند. آبی پوشان شروع خوبی در لیگ داشتند. اطمینان دارم اگر حاشیه‌ها به تیم ضربه نزند این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: فکری با اینکه زمان زیادی برای کار با تیم جدیدش نداشت اما توانست یک تیم یک دست را به وجود آورده و آغازی خوب در لیگ بیستم داشته باشد.

اردستانی درباره دیدار برابر فولاد اظهار داشت: پس از اینکه پنجره نقل و انتقالات استقلال باز شد، فکری با خیال آسوده به مصاف فولادی می‌رود که شرایط خوبی دارد. حالا او می‌تواند بازیکنان آماده‌ای که در اختیار دارد را برابر فولاد به کار گیرد و این مسئله کمک موثری به نتیجه گیری آبی پوشان خواهد داشت. بنابراین باید منتظر بمانیم و شاهد یک بازی زیبا از تیم استقلال باشیم.

مدافع سابق استقلال در مورد شرایط فولاد خوزستان تصریح کرد: این تیم تفکرات حرفه‌ای دارد. جواد نکونام از تجربیات فوتبالی خود در لالیگای اسپانیا و کار با کی روش استفاده می‌کند و مطمئناً با توجه به اینکه بازی در اهواز برگزار می‌شود، نمی‌خواهد بازنده این دیدار باشد و به دنبال کسب سه امتیاز است. البته او می‌داند که جدال سختی برابر مهاجمان استقلال خواهد داشت. مهاجمانی که نقطه قوت استقلال هستند و مدافعان هر تیم از مقابله با آنها واهمه دارند.

وی در مورد پیش بینی این دیدار خاطرنشان کرد: به اعتقاد من اگر استقلال روند رو به رشد خود را ادامه دهد، حتماً برنده این دیدار خواهد بود. اگر استقلال با آرامش به میدان رفته و اجازه ندهد حاشیه‌ها در روند کاری آنها تأثیر بگذارد، به طور حتم نه تنها این دیدار بلکه دیدارهای آینده را هم با موفقیت به پایان خواهد رساند.

اردستانی در ادامه گفت: این تیم شاکله سال گذشته خود را حفظ کرده و تنها دو یا سه بازیکن از این تیم جدا شدند اما نفراتی که به استقلال پیوستند، شرایط خوبی دارند و می‌توانند در هر بازی تأثیرگذار باشند.