تغذیه سالم در روزهای آلودگی هوا/کدام میوه ها را بخوریم

مجید حاجی فرجی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص توصیه‌های تغذیه در روزهای آلوده هوا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هوای آلوده شامل ترکیبات اکسیدکننده و سمی هستند که متأسفانه به بدن وارد شده و سیستم بدن انسان واکنش‌های التهابی را در پاسخ به این ترکیبات از خود بروز می‌دهد به بیان دیگر سیستم بدن این ترکیبات را به عنوان رادیکال‌های آزاد می‌شناسد و به مقابله با آن می‌پردازد.

این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه آنتی اکسیدان‌ها سطح رادیکال‌های آزاد اکسید کننده را کاهش می‌دهند تا انسان بدن سالم‌تری داشته باشد اظهار کرد: سه ویتامین A یا همان بتاکاروتن ها که در سبزیجاتی با برگ زرد و قرمز به وفور یافت می‌شود؛ E در مغز دانه‌ها و دانه‌های روغنی و C در ترکیباتی مانند نارنگی، پرتقال و سبزیجات که به مقدار بسیار زیادی یافت می‌شود منبع بسیار خوبی از آنتی اکسیدان های مهم هستند.

وی بیان کرد: در کنار این سه گروه عنصر سلنیوم و روی که در گوشت‌ها و غلات سبوس دار وجود دارند نیز از جمله آنتی اکسیدان های مهم برای مقابله با آلودگی هوا هستند در کنار اینها لبنیات به خصوص لبنیات کم چرب به صورت یک تا دو واحد در روز می‌تواند با سردرد، تهوع و سرگیجه ناشی از آلودگی هوا مقابله کند.

فرجی عنوان کرد: میوه‌هایی مانند پرتقال، لیمو، گریپ فروت و به خصوص سیب، سبزیجاتی مانند کلم، گوجه فرنگی به خصوص سیر و پیاز در کاهش خطر رادیکال‌های آزاد و مقابله با ذرات معلق هوا کمک شایانی می‌کنند.

وی با تاکید بر مصرف بروکلی در وعده‌های غذایی گفت: متأسفانه یکی از سبزیجاتی که در میان ایرانیان کمتر مصرف می‌شود کلم بروکلی است که اگر مرتب مصرف شود علاوه بر خواص بسیار زیادی که دارد می‌تواند برای مقابله با ذرات معلق هوا کمک کننده باشد در کنار این کدو حلوایی و هویج، بذر کتان، چای سبز و انار نیز خاصیت ضدالتهابی داشته و اثربخشی بسیار بالایی نیز دارند.

این متخصص تغذیه با اشاره به عدم مصرف غذاهای پرچرب در روزهای آلوده هوا اظهار کرد: تأمین اسیدهای چرب در روزهای آلوده هوا از طریق مصرف شربت‌های خانگی کم شیرین همچنین مصرف بذر کتان برای بیماران قلبی و عروقی در سوپ و سالاد و پرهیز از مصرف غذاهای پرچرب، فست فودها، چربی اشباع مانند روغن‌های حیوانی، غذاهای فرآوری شده، نوشیدنی‌های گاز دار از جمله نکات بسیار مهمی است که در روزهای آلوده هوا باید نسبت به رعایت آن بیش از پیش توجه شود.