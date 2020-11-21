خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بحران کرونا همچنان در کشور جولان می‌دهد؛ پلاسما درمانی به عنوان یک روش درمانی کمکی و مؤثر توانسته جان بسیاری از بیماران بدحال کرونایی قطع امید شده از زندگی را نجات داده و آنها را به آغوش گرم خانواده بازگرداند آن هم در شرایطی که برای پیشگیری و درمان این بیماری تاکنون نه داروی قطعی و نه واکسنی برای آن به کار گرفته شده است.

اخیراً پویشی در فضای مجازی و با همکاری مشترک خبرگزاری مهر، قرارگاه رسانه‌ای شهید آوینی و فرهنگسرای المهدی (عج) کاشان به منظور تشویق مردم و شهروندان کاشانی بهبود یافته از کرونا برای اهدای پلاسما شکل گرفته است که خوشبختانه نتایج رضایت بخشی هم به همراه داشته است.