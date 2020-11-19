کادر فنی تجربه بالایی دارد/ حرمت پیشکسوتان و جوانان حفظ شود

سعید لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد دیدار روز جمعه استقلال برابر فولاد خوزستان از هفته دوم لیگ برتر گفت: شرایط آبی پوشان خوب است آنها دیدار اول را با پیروزی به پایان رساندند، شاکله این تیم از فصل گذشته حفظ شده و در مورد کادر فنی هم باید بگویم فکری و دستیارانش تجربه بالایی دارند و با توجه به اینکه فکری سال‌ها در استقلال بازی کرده به خوبی از این تیم شناخت دارد.

وی ادامه داد: تجربه کادر فنی استقلال به مراتب بیشتر از کادر فنی فولاد است و این می‌تواند یک برگ برنده برای آبی پوشان باشد.

لطفی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پنجره نقل و انتقالات استقلال باز شد دست فکری برای انتخاب بازیکنان باز است و او می‌تواند روند رو به رشد تیمش را در دیدارهای بعدی ادامه دهد.

‌لطفی در مورد سایر تیم‌های حاضر در لیگ برتر گفت: پرسپولیس را تیم خوبی دیدم، یک تیم پرمهره و حضور یک مربی پخته و باتجربه که می‌تواند در تعیین قهرمانی تیم‌ها نقشی تاثیرگذار داشته باشد. گل گهر سیرجان، تراکتورسازی تبریز، ذوب آهن اصفهان و حتی سپاهان همه تیم‌های خوبی هستند که به طور حتم می‌توانیم در آینده بازی‌های جذابی را از این تیم‌های پرقدرت شاهد باشیم.

وی در مورد اینکه یکی از بازیکنان جوان استقلال را به باشگاه راه ندادند و این موضوع بازتاب زیادی پیدا کرد گفت: متاسفانه این اتفاق فقط مربوط به الان نیست، از گذشته این مسائل وجود داشته من بارها به آقای سعادتمند مدیر سابق استقلال گفتم کسی را برای ورود مقابل باشگاه بگذارید که پیشکسوتان را بشناسد باید حرمت پیشکسوتان و جوانان حفظ شود. این اتفاق خیلی بدی است که تنها در فوتبال ما رخ می‌دهد و بازیکن جوان خواه ناخواه از این باشگاه دور می‌شود. خود من یک بار به فدراسیون رفته و من را راه نمی دادندتا اینکه آقای محصص آمد و من با حضور او توانستم وارد فدراسیون فوتبال شوم بنابراین باید این مشکل که سال هاست با فوتبال یکی شده است را هر چه زودتر برطرف کنیم.

لطفی در پایان و در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از بازی استقلال و فولاد چه خواهد بود، گفت: با توجه به انگیزه بالایی که بازیکنان استقلال دارند و امسال به دنبال قهرمانی هستند اعتقاد دارم آبی پوشان می‌توانند با یک بازی حساب شده و به دور از حاشیه سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنند.