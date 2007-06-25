انجام کارهای تکمیلی نیروگاه شیروان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران ، عبدالحسین شباکی با بیان اینکه نیروگاه سیروان در استان خراسان شمالی قرار دارد ، یاد آور شد : بخش گاز این طرح مشتمل بر 6 واحد گازی 159 مگاواتی است و در مجموع توان تولید 954 مگاوات برق را دارد.

شباکی با اشاره به اینکه آخرین واحد این نیروگاه در اردیبهشت ماه سال جاری راه اندازی شد ، خاطر نشان کرد : عملیات اجرایی این نیروگاه در زمینی به مساحت 60 هکتار و در 12 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شیروان در اردیبهشت ماه 83 آغاز شده بود . شباکی درباره تامین گاز این نیروگاه گفت : در حال حاضر نیروگاه با سوخت مایع در حال تولید برق است و هنوز گاز این طرح تامین نشده است.

مدیر طرح بخش گاز نیروگاه شیروان همچنین با اشاره به اینکه توربین های این نیروگاه از نوع V94/2A است، تصریح کرد : این توربین ها با همکاری شرکت مپنا از ایران و آنسالدوی ایتالیا تولید شده است . شباکی ادامه داد : پیمانکار کلید در دست این نیروگاه شرکت مپنا است و نظارت بر نحوه اجرای فعالیت پیمانکاران در کارگاه به عهده شرکت مشانیر می باشد.

واحد نخست نیروگاه شیروان در اسفند ماه سال 84 و بقیه واحدها به واحد ششم آن در سال 85 راه اندازی شدند.

این گزارش حاکی از آن است که مهندس محمد بهزاد مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران نیز چندی پیش درباره نیروگاه شیروان گفته بود : به منظور افزایش بازده بخش گاز نیروگاه شیروان ، قرار است که واحدهای بخار نیز به این نیروگاه اضافه شده و طرح به سیکل ترکیبی تبدیل شود . تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی علاوه بر افزایش بازده ، باعث صرفه جویی در سوخت مصرفی برای تولید برق نیز می شود.