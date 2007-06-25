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۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

دومین همایش ملی نقش امر به معروف و نهی از منکر در سلامت گردشگری برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر : دومین همایش ملی "نقش امر به معروف و نهی از منکر در سلامت گردشگری" 6 تیرماه سال جاری در شهرستان چالوس مازندران برگزار می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت : این همایش با هدف علمی و کاربردی شدن نقش امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد سلامت گردشگری ، اشاعه گردشگری با نگرشی جدید با در نظر گرفتن امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد زیر ساخت ها در زمینه استفاده از پتانسیل های گردشگری و چگونگی میزبانی مسافران است.

رحمت عباس نژاد تصریح کرد: این همایش با همکاری ستاد احیا، فرماندهی نیروی انتظامی و دفتر سیاسی انتظامی استانداری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران در چهار کمیته با عناوین نقش امر به معروف برای حفظ شعائر اسلامی در تعامل فرهنگی و گردشگری ، نقش امر به معروف در تقویت و حفظ شعائر اسلامی در تاسیسات گردشگری خصوصی و عمومی ، نقش امر به معروف در ایجاد امنیت و نظم اجتماعی و گردشگری و نقش زیرساخت ها و خدمات گردشگری در حفظ و احیاء شئونات اسلامی تشکیل و برگزار می شود.

وی یادآور شد : این همایش با حضور استاندار مازندران، رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و نمایندگان مجلس خبرگان و روسای ستاد احیاء و میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان های شمالی در محل مجتمع تفریحی نمک آبرود چالوس برگزار می شود.

کد مطلب 507405

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