دومین همایش ملی نقش امر به معروف و نهی از منکر در سلامت گردشگری برگزار می شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت : این همایش با هدف علمی و کاربردی شدن نقش امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد سلامت گردشگری ، اشاعه گردشگری با نگرشی جدید با در نظر گرفتن امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد زیر ساخت ها در زمینه استفاده از پتانسیل های گردشگری و چگونگی میزبانی مسافران است .

رحمت عباس نژاد تصریح کرد: این همایش با همکاری ستاد احیا، فرماندهی نیروی انتظامی و دفتر سیاسی انتظامی استانداری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران در چهار کمیته با عناوین نقش امر به معروف برای حفظ شعائر اسلامی در تعامل فرهنگی و گردشگری ، نقش امر به معروف در تقویت و حفظ شعائر اسلامی در تاسیسات گردشگری خصوصی و عمومی ، نقش امر به معروف در ایجاد امنیت و نظم اجتماعی و گردشگری و نقش زیرساخت ها و خدمات گردشگری در حفظ و احیاء شئونات اسلامی تشکیل و برگزار می شود .