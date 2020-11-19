مینو محرز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شرایط فعلی چاره‌ای جز اعمال محدودیت‌ها برای کنترل بیماری کرونا نیست، اظهار داشت: باید با صنوفی که تابع تصمیمات ستاد استانی مقابله با کرونا نیستند با قاطعیت برخورد شود.

وی افزود: در خانه ماندن بهترین راه در امان ماندن از بیماری کروناست چرا که سیستم بهداشت و درمان تحت فشار بسیار است و اگر این روند ادامه پیدا کند با تلفات بیشتری مواجه خواهیم شد.

واکسن تنها راه مهار بیماری کرونا

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اعلام اینکه تنها راه مهار این بیماری، کشف واکسن است، تصریح کرد: باید دقت کنیم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، واکسن‌های آمریکایی به مصرف داخلی خودشان می‌رسد، شرکت‌های تولید واکسن در هندوستان نیز قادر هستند به تولید انبوه واکسن دست پیدا کنند که این امر حداقل یک سال زمان می‌برد.

وی تصریح کرد: به طور کلی هر کشوری باید واکسن بومی خود را تولید کند و به دلایل مختلف مانند مسائل ژنتیکی دل بسته واکسن‌های خارجی نباشد.

محرز گفت: پیشرفت تولید واکسن کرونا در ایران در مرحله انسانی قرار گرفته که بسیار امید بخش است و امیدواریم با تولید این واکسن بتوانیم از بحران کرونا عبور کنیم.

وی اضافه کرد: با تأیید واکسن‌های تولید داخل می‌توانیم با اتکا به دانش بومی خود از این بحران با سرافرازی بیرون بیاییم و تا آن روز لازم است شهروندان نسبت به قطع زنجیره کرونا با اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود در این زمینه اقدام کنند.