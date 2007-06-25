فرشاد مومنی یکی از امضاء کنندگان نامه منسوب به 57 منتقد اقتصادی به رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام آمادگی رئیس جمهوری برای انجام گفتگوی " صریح ، صمیمی و مستقیم" با نویسندگان نامه گفت: این اقدام نشان می دهد که به تدریج در دولت بلوغ فکری و سیاسی ظاهر می شود، زیرا با اندیشه و مسالمت با این موضوع برخورد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه من سخنگوی اقتصاددانان نیستم و نظر خود را مطرح می کنم، اظهارداشت: ما از این مطلبی که مطرح شده یعنی گفتگو با اقتصاددانان اگر صحت داشته باشد، استقبال می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما مطالب خود را خیلی شفاف و صریح مطرح کردیم، خاطرنشان کرد: چقدر خوب است قبل از برگزاری چنین جلسه ای، دولت و یا نمایندگان آن پاسخ های مکتوب و روشن به گزارش مکتوب ما بدهند تا مبنای مشخصی برای صحبت و گفتگو وجود داشته باشد.

خبرنگار مهر پرسید مگر اقتصاددانان منتقد دولت نامه خود را به نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده‌اند که این نهاد نیز پاسخ مکتوب به این نامه بدهد؟ مومنی پاسخ داد: " آنها نیز می توانند نامه را به صورت غیر مستقیم به رسانه ها ارائه کنند."

روز گذشته شورای اطلاع رسانی دولت گزارش مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی دولت نهم در بخش‌های کشاورزی و دام، مسکن، نفت و انرژی، نظام بانکی، بودجه، سهام عدالت، بازرگانی، جذب سرمایه گذاری، بازار کار، بنگاه‌های زودبازده و بخش عمرانی را منتشر کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه در عین حال تصریح کرد: حتی اگر یک نهاد رسمی نیز این کار را انجام دهد و یک پاسخ رسمی ارائه کند، کار خوبی تلقی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: نفس گفتگو ارزشمند و مفید است و در کل این گفتگو به نفع کشور خواهد بود.