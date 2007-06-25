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۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

رژیم صهیونیستی در مانورهای ناتو شرکت می کند

یک مقام ارشد ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) از موافقت رژیم رژیم صهیونیستی برای شرکت در مانورها و هنگهای آموزشی این اسازمان در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال " جان کولستون" در گفتگو با روزنامه جروزالم پست تصریح کرد: اسرائیل پس از آنکه وزارت جنگ آن با بهبود روابط ، آموزش نظامی و مانورهای مشترک به منظور تقویت همکاری با این ائتلاف نظامی غربی موافقت کرد، یک گام به طرف پیوستن به ماموریتهای جهانی ناتو نزدیک شد.

وی هفته گذشته در تل آویو گفت : اسرائیل با شرکت در عملیاتهای گسترده و همچنین تعداد زیاد مانورها و هنگهای آموزشی با ناتو موافقت کرده است.

کولستون تصریح کرد: هدف از این کار افزودن [نام] اسرائیل به "مفهوم توانایی های عملیاتی" ناتو با هدف ایجاد همکاری بهتر بین ارتشهاست که زمینه ای را برای مشارکت بالقوه اسرائیل در ماموریتهای ناتو فراهم خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، تصمیم این رژیم برای بهبود روابط خود با ناتو و شرکت در مانورهای بیشتر همکاری بهتری را بین وزارت جنگ اسرائیل و ارتش کشورهای غربی که عضو این ائتلاف هستند، ایجاد خواهد کرد. 

پیش از این نیز ادعا شده بود که رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا به زعم خود به منظور بازدارندگی بیشتر در برابر تهدید ناشی از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران به عضویت کامل ناتو ( سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) درآید.

 

 

کد مطلب 507431

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