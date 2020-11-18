علی عزیزیان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر شرارت، درگیری و قدرت نمایی با اسلحه توسط ۲ شرور در شهرک قدس تهران و فرار آنان به شهرستان هرسین تیمی از پلیس امنیت عمومی این فرماندهی دستگیری این افراد را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: تیم ویژه پلیس امنیت عمومی پس از تحقیقات گسترده پلیسی با انجام یک سری کار اطلاعاتی مخفیگاه متهین را شناسایی و روز گذشته در یک اقدام ضربتی آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان در راستای تأمین نظم، امنیت تلاش خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مجرمان با اقدامات غیر قانونی، موجبات برهم زدن نظم عمومی شوند و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع تا اقدامات قانونی صورت پذیرد.