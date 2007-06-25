سالانه بیش از 10 هزار متر مربع فرش در لرستان بافته می شود

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به ارزش و کیفیت بالای فرش لرستان افزود : فرش منطقه رومشکان لرستان دارای مشتریان فراوانی در بازارهای خارجی است .

وی اظهار داشت : در لرستان 130 کارگاه متمرکز فعالیت دارند که 18 هزار و 500 نفر در آنها مشغول به کار هستند .

بیرانوند تصریح کرد : تاکنون 3 هزار و 435 کارت شناسایی برای بافندگان فرش در لرستان صادر شده است .

این مقام مسئول اقدامات سازمان بازرگانی برای حمایت فرش بافان را ارائه تسهیلات بانکی و بیمه بافندگان عنوان کرد و افزود : تاکنون 25 دوره آموزشی برای کیفیت بخشی کار بافت فرش در استان برگزار شده است .