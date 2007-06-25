  1. استانها
  2. همدان
۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

سالانه بیش از 10 هزار متر مربع فرش در لرستان بافته می شود

سالانه بیش از 10 هزار متر مربع فرش در لرستان بافته می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان بازرگانی لرستان از بافت سالیانه بیش از 10 هزار متر مربع فرش در لرستان خبر داد .

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به ارزش و کیفیت بالای فرش لرستان افزود : فرش منطقه رومشکان لرستان دارای مشتریان فراوانی در بازارهای خارجی است .

وی اظهار داشت : در لرستان 130 کارگاه متمرکز فعالیت دارند که 18 هزار و 500 نفر در آنها مشغول به کار هستند .

بیرانوند تصریح کرد : تاکنون 3 هزار و 435 کارت شناسایی برای بافندگان فرش در لرستان صادر شده است .

این مقام مسئول اقدامات سازمان بازرگانی برای حمایت فرش بافان را ارائه تسهیلات بانکی و بیمه بافندگان عنوان کرد و افزود : تاکنون 25 دوره آموزشی برای کیفیت بخشی کار بافت فرش در استان برگزار شده است .

کد خبر 507453

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها