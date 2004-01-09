نمي توانم در مورد بازي پرسپوليس اظهار نظركنم

سهراب انتظاري مهاجم پرسپوليس كه درتمرين هفته گذشته تيمش دچار مصدوميت از ناحيه كمر شده بود درگفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: به خاطر اينكه من دراين بازي حضورنداشتم و از دورشاهد بازي بودم نمي توانم در مورد عملكرد بازيكنان و نتيجه نگرفتن تيم اظهار نظر كنم. اگر هم مشكلي بوده بايد مربيان و بازيكناني كه از نزديك حضور داشتند در مورد آن صحبت كنند.

انتظاري درمورد مصدوميتش گفت : در طول چند روز گذشته تمرينات ويژه اي را پشت سر گذاشتم و با فيزيوتراپي خود را به شرايط خوبي رسانده ام . درحال حاضر مشكل خاصي ندارم واز روزشنبه درتمرينات پرسپوليس شركت خواهم كرد.

مهاجم شمالي پرسپوليس درجواب اين سوال كه آيا براي بازي با پيكان به شرايط ايده ال دست پيدا خواهد كرد ، گفت : بايد فردا با تيم تمرين كنم تا ببينم وضعيتم چگونه است . با اين حال اگر مشكل خاصي نداشته باشم با تشخيص مربيان در ديدار مقابل پيكان به ميدان خواهم رفت.

