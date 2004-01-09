به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الانباء چاپ كويت در تازه ترين شماره خود به نقل از منابع عراقي آورده است: يك مترجم عراقي اعلام كرد كه به همراه يك افسر آمريكايي به يك ساختمان ويلايي درشهر بغداد رفت و وي در آنجا دريافت كه محل مورد نظر، كنسولگري اسراييل درعراق است كه به شكل محرمانه فعاليت مي كند .
اين روزنامه در ادامه مي نويسد : اين كنسولگري در زمينه هماهنگي سرمايه گذاري درعراق مشغول به كار است.
اين منابع اضافه مي كند: برخي ازشخصيتهاي بانفوذ عراقي شرايط را براي فعاليت كنسولگري اسراييل دراين كشورفراهم كرده اند.
روزنامه الانباء كويت در شماره امروز خود از فعاليت مخفيانه كنسولگري اسراييل در عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الانباء چاپ كويت در تازه ترين شماره خود به نقل از منابع عراقي آورده است: يك مترجم عراقي اعلام كرد كه به همراه يك افسر آمريكايي به يك ساختمان ويلايي درشهر بغداد رفت و وي در آنجا دريافت كه محل مورد نظر، كنسولگري اسراييل درعراق است كه به شكل محرمانه فعاليت مي كند .
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