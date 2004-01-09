فعاليت مخفيانه كنسولگري اسراييل در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الانباء چاپ كويت در تازه ترين شماره خود به نقل از منابع عراقي آورده است: يك مترجم عراقي اعلام كرد كه به همراه يك افسر آمريكايي به يك ساختمان ويلايي درشهر بغداد رفت و وي در آنجا دريافت كه محل مورد نظر، كنسولگري اسراييل درعراق است كه به شكل محرمانه فعاليت مي كند .

اين روزنامه در ادامه مي نويسد : اين كنسولگري در زمينه هماهنگي سرمايه گذاري درعراق مشغول به كار است.

اين منابع اضافه مي كند: برخي ازشخصيتهاي بانفوذ عراقي شرايط را براي فعاليت كنسولگري اسراييل دراين كشورفراهم كرده اند.

