به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما با اشاره به نامه 57 کارشناس اقتصادی منتقد به عملکرد دولت به رئیس جمهوری برای مناظره با نمایندگان این کارشناسان در رسانه ملی اعلام آمادگی کرد.

وی گفت: دست‌هایی از سال‌های گذشته برای سیاه نمایی توسعه وپیشرفت درکشور وجود داشتند که هم اکنون در رسانه ها دست به قلم شده و فعالیت‌های خود را افزایش داده اند.

نادران افزود: افرادی در سال‌های 81 به بعد به طور حساب شده در تلاش بودند که زحمات چندین ساله مسئولان و مردم در دستیابی به دستاوردهای گوناگون توسعه که غیر قابل انکار هستند، زیر سوال ببرند.

وی با اشاره به اینکه نقد غیر منصفانه از سیاست‌گذاران توسعه در کشور و سیاه نمایی نتیجه تلاش آنها در عرصه اقتصادی سبب دلسردی مردم از کسب استقلال و آزادی بدست آمده می شود ، تصریح کرد: نظریات و رویکردهای اقتصادی ارائه شده در غرب که برخی افراد بر اجرای بی چون و چرای آن تکیه می کنند هیچکدام نتوانسته اند الگویی کامل، جامع و بی نقص به جهان ارائه کنند، به طوریکه در جوامع خود نیز به موفقیت کامل دست نیافته اند.

نادران افزود: برهمین اساس مشاهده می شود که در کتابهای درسی چندین نظریه توسعه نوشته شده و الگوی خاص و متقنی به مردم ارائه نشده است.



