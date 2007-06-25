هفت هزار دانش آموز در کلاس های بسیج لرستان شرکت می کنند

سرهنگ اسماعیل هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه این افراد در قالب طرح ولایت تحت پوشش کلاس های تابستانی قرار می گیرند افزود : هدف از برگزاری این دوره از کلاس ها حضور فعال و هدفمند بسیجیان در عرصه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی در میان دانش آموزان است.

وی در ادامه اظهار داشت : امسال همچنین پایگاه های طرح میثاق اقدام به بر گزاری کلاس های تابستانی در رشته های مختلف قران ، احکام ، عقیدتی ، خطاطی ، نفاشی ، طراحی و سایر رشته ها و برنامه های هنری و ورزشی کرد ه اند .

سرهنگ هداوند خاطرنشان کرد : در حال حاضر 175 هزار دانش آموز بسیجی در قالب پویندگان و پیشگامان در سطح یک هزار و 500 واحد مقاومت بسیج در استان فعالیت دارند .