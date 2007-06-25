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۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۳

هفته اول مرداد

کنسرت گروه "شمس" برگزار می شود

کنسرت گروه "شمس" برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی "شمس" به سرپرستی "کیخسرو پورناظری "هفته اول مردادماه در مجموعه فرهنگی هنری تاریخی کاخ نیاوران برگزار می شود.

سرپرست گروه موسیقی "شمس" ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در نظر داریم به مناسبت سال حضرت مولانا که از سوی سازمان جهانی یونسکو اعلام شده ، کنسرتی را در کاخ نیاوران برگزار کنیم.

این نوازنده تنبور در ادامه به انگیزه های برگزاری کنسرت برای مولانا اشاره کرد و گفت : گروه موسیقی شمس وظیفه خود می داند که به سهم خود برنامه ای برای بزرگداشت مولانا داشته باشد و از آنجا که زبان ما موسیقی است تصمیم گرفتیم تا با لحن و بیان خومان در اجرای کنسرت قطعاتی تازه و تکرار نشدنی را اجرا کنیم که امیدوارم کاری خوب و معتبرو در خور معنویت مولانا از آب در آید.

سرپرست گروه موسیقی "شمس" درپایان در توضیح ساختار کنسرت گفت : تمام قطعات کارهای جدیدی ازساخته های خودم و تهمورث پورناظری است که توسط خواننده گروه "فرشاد جمالی" با همراهی گروه همخوان اجرا می شود و همچنین تمام قطعات به شکل همنوازی تنبور و تار ، تک نوازی تنبور و سازهای سنتی و همچنین گروه نوازی برگزار می شود.

کد مطلب 507499

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