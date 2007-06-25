کنسرت گروه "شمس" برگزار می شود

سرپرست گروه موسیقی "شمس" ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در نظر داریم به مناسبت سال حضرت مولانا که از سوی سازمان جهانی یونسکو اعلام شده ، کنسرتی را در کاخ نیاوران برگزار کنیم.

این نوازنده تنبور در ادامه به انگیزه های برگزاری کنسرت برای مولانا اشاره کرد و گفت : گروه موسیقی شمس وظیفه خود می داند که به سهم خود برنامه ای برای بزرگداشت مولانا داشته باشد و از آنجا که زبان ما موسیقی است تصمیم گرفتیم تا با لحن و بیان خومان در اجرای کنسرت قطعاتی تازه و تکرار نشدنی را اجرا کنیم که امیدوارم کاری خوب و معتبرو در خور معنویت مولانا از آب در آید.

سرپرست گروه موسیقی "شمس" درپایان در توضیح ساختار کنسرت گفت : تمام قطعات کارهای جدیدی ازساخته های خودم و تهمورث پورناظری است که توسط خواننده گروه "فرشاد جمالی" با همراهی گروه همخوان اجرا می شود و همچنین تمام قطعات به شکل همنوازی تنبور و تار ، تک نوازی تنبور و سازهای سنتی و همچنین گروه نوازی برگزار می شود.