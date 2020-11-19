کشف ۷ تن مرغ قاچاق در شهرستان‬ بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: مأموران انتظامی شهرستان بهار حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو کامیونت مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو هفت تن مرغ قاچاق و فاقد مجوز که ارزش آنها برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده کشف و یک متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار گفت: مبارزه با پدیده شوم قاچاق وظیفه همگانی است و از شهروندان انتظار داریم با ارائه هر گونه اطلاعات در این زمینه از طریق تماس تلفنی با ۱۱۰ یاریگر خادمان خود در نیروی انتظامی باشند.

سرهنگ نوری همچنین از دستگیری یک سارق و کشف دو فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی گشت زنی‌های هدفمند همچنین مشارکت و همدلی مردم با پلیس، با هدف ناامن کردن محیط برای انجام عمل مجرمانه، مأموران انتظامی شهرستان بهار یک سارق را حین سرقت دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های فنی و تخصصی به دو فقره انواع سرقت اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با اشاره به اینکه اقدامات لازم در خصوص شناسایی مالباختگان و تحویل اموال مسروقه به آنان در دستور کار قرار دارد، گفت: شهروندان می‌توانند با ورود به سایت اینترنتی پلیس به نشانی poIice.ir نسبت به مشاهده اموال مکشوفه مسروقه در نمایشگاه مجازی که به صورت سراسری در سطح کشور بارگذاری شده، اقدام کنند.