  1. استانها
  2. همدان
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۲۷

فرمانده انتظامی بهار عنوان کرد:

کشف ۷ تن مرغ قاچاق در شهرستان‬ بهار

کشف ۷ تن مرغ قاچاق در شهرستان‬ بهار

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف هفت تن مرغ قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: مأموران انتظامی شهرستان بهار حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو کامیونت مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو هفت تن مرغ قاچاق و فاقد مجوز که ارزش آنها برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده کشف و یک متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار گفت: مبارزه با پدیده شوم قاچاق وظیفه همگانی است و از شهروندان انتظار داریم با ارائه هر گونه اطلاعات در این زمینه از طریق تماس تلفنی با ۱۱۰ یاریگر خادمان خود در نیروی انتظامی باشند.

سرهنگ نوری همچنین از دستگیری یک سارق و کشف دو فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی گشت زنی‌های هدفمند همچنین مشارکت و همدلی مردم با پلیس، با هدف ناامن کردن محیط برای انجام عمل مجرمانه، مأموران انتظامی شهرستان بهار یک سارق را حین سرقت دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های فنی و تخصصی به دو فقره انواع سرقت اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با اشاره به اینکه اقدامات لازم در خصوص شناسایی مالباختگان و تحویل اموال مسروقه به آنان در دستور کار قرار دارد، گفت: شهروندان می‌توانند با ورود به سایت اینترنتی پلیس به نشانی poIice.ir نسبت به مشاهده اموال مکشوفه مسروقه در نمایشگاه مجازی که به صورت سراسری در سطح کشور بارگذاری شده، اقدام کنند.

کد مطلب 5075123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها